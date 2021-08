Lionel Messi forlader Barcelona

BLÅ BOG Lionel Messi Navn: Lionel Andrés Messi.

Født: 24. juni 1987 (34 år).

Fødested: Rosario, Argentina.

Nationalitet: Argentiner.

Klubkarriere:

1994-2000: Ungdomsspiller i Newell’s Old Boys (Argentina).

2001-2004: Ungdomsspiller i FC Barcelona.

2004-2020: FC Barcelona (672 mål i 778 kampe).

Landsholdskarriere:

2005-: 151 kampe for Argentina (76 mål).

Udvalgte meritter:

Ti spanske mesterskaber.

Syv spanske pokaltitler.

Fire Champions League-titler.

Vinder af Copa America med Argentina i 2021.

OL-guld med Argentina i 2008.

VM-sølv med Argentina i 2014.

Kåret til VM’s bedste spiller i 2014.

Vinder af Ballon d’Or 2009-2012 samt i 2015 og 2019.

Kåret som verdens bedste spiller ved The Best Fifa football Awards: 2009-2012, 2015 og 2019. (Ballon d'Or og Fifas kåring af verdens bedste var slået sammen til én pris i 2010-2015). (Kilder: FC Barcelona og Transfermarkt)





Fodbold. Lionel Messi kommer ikke til at skrive under på en ny kontrakt med FC Barcelona. Det meddeler den spanske fodboldklub torsdag på sin hjemmeside. FC Barcelona skriver, at klubben og spilleren er enige om en aftale, men at det ikke kan lade sig gøre at beholde den 34-årige argentiner, som seks gange er blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Messi havde kontraktudløb med udgangen af juni i år. Klubben angiver, at det ikke er muligt at forlænge samarbejdet, blandt andet på grund af de finansielle regler som klubberne i La Liga i Spanien er underlagt.

»Selv om FC Barcelona og Lionel Messi er blevet enige, og begge parter har en klar intention om at underskrive en ny kontrakt i dag (torsdag, red.), kan dette ikke lade sig gøre på grund af finansielle og strukturelle forhindringer (den spanske ligas regler, red.)«, lyder det i en meddelelse på hjemmesiden.

»Som et resultat af denne situation kommer Messi ikke til at blive i FC Barcelona. Begge parter beklager dybt, at spillerens og klubbens ønske ikke vil gå i opfyldelse. FC Barcelona udtrykker sin helhjertede taknemmelighed over for spilleren for hans bidrag til, at klubben er vokset, og ønsker ham alt det bedste i fremtiden i hans privatliv og hans professionelle liv«, skriver klubben.

Mandag i denne uge udtrykte FC Barcelonas præsident, Joan Laporta, ellers optimisme i forhold til at forlænge samarbejdet. »Vi gør alt, hvad vi kan, og det skrider fint frem. Leo ønsker at blive i Barcelona, og vi vil gøre alt, hvad vi kan«, sagde Joan Laporta til Reuters.

Lionel Messi har tilbragt omkring 20 år i FC Barcelona. Argentineren har siden sin førsteholdsdebut i 2004 spillet 778 førsteholdskampe, hvor han har scoret 672 mål. I Messis tid i klubben har FC Barcelona vundet La Liga ti gange, mens det er blevet til syv sejre i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, og fire triumfer i Champions League.

Han har desuden været med til at vinde VM for klubhold tre gange.

Fodbold. Manchester City meddeler, at klubben har hentet den engelske landsholdsspiller Jack Grealish i Aston Villa på en seksårig kontrakt. Opdateres

Cykling. Årets vinder af Tour de France Tadej Pogacar kommer ikke til at gå efter Grand Tour-sejr nummer to i år. Sloveneren, der tog bronze ved landevejsløbet til OL, springer nemlig Vuelta a Espana over, oplyser han i en video på Twitter, som UAE Emirates-holdet har delt. »Jeg er tilbage på cyklen efter nogle fantastiske uger. Jeg har hvilet lidt efter Tokyo (OL, red.). Sammen med holdet besluttede jeg ikke at køre Vueltaen. Desværre. Men jeg kommer snart tilbage til Vueltaen«, siger Tadej Pogacar.

Cykling. Det succesrige norske 2. divisionshold Uno-X med det stærke danske islæt, som fra på tirsdag er med i PostNord Danmark Rundt med den seneste sejrherre, den danske OL-sølvvinder Niklas Larsen i rollen som kaptajn, hentede sæsonens 7. gevinst, da den 26-årige nordmand Markus Hoelgaard, på den 142 km lange 1. etape i hjemlandets Arctic Race of Norway med start og mål i Tromsø, holdt hjem med et forspring på 2 sekunder. Forfølgergruppen anførtes af den etablerede norske stjerne Alexander Kristoff, der ved denne lejlighed repræsenterer landsholdet og i øvrigt fra næste år skifter arbejdsgiver fra UAE Team Team Emirates til belgiske Intermarché.

Tennis. Rafael Nadal, der med et wildcard stiller op som topseedet ved ATP-turneringen Citi Open i Washington, er klar til 3. runde, efter spanieren med stort besvær fik nedkæmpet amerikanske Jack Sock i tre sæt (6-2, 4-6, 7-6 (7/1) natten til torsdag dansk tid. Næste udfordring bliver sydafrikaneren Lloyd Harris, der er 14.-seedet. Den 13.-seedede franskmand Benoit Paire, der havde så svært ved at motivere sig under OL i Tokyo, at han fik advarsel af en dommer, måtte også vinke tidligt farvel i Washington, da han tabte i 2. runde til Mackenzie McDonald.

Cykling. Kort før toppen af den skrappe Picon Blanco-stigning angreb den 30-årige franskmand Romain Bardet (Team DSM) med 17 km til mål alene fra en lille frontgruppe og holdt trods et styrt på nedkørslen hjem med et forspring på 39 sekunder til de nærmeste forfølgere på den 173 km lange 3. etape i Vuelta a Burgos fra Busto de Bureba til Espinosa de los Monteros. Tættest på Bardet var en trio bestående af italieneren Domenico Pozzovivo ITeam Qhubeka NextHash) samt spanierne Mikel Landa (Bahrain Victorius) og Mikel Nieve (Team BikeExchange). Bardet, der inden denne sæson skiftede til Team DSM efter ni år hos AG2R, fører nu også sammenlagt 45 sekunder foran Landa og melder sig med de aktuelle præstationer i kredsen af favoritter til Vuelta a España, der indledes 14. august.

Fodbold. 11 personer er blevet anholdt for racistiske kommentarer mod de tre engelske spillere, som brændte straffespark for England i EM-finalen. Det skriver BBC. Politiet modtog 600 anmeldelser af racistiske bemærkninger sendt til Jadon Sancho, Bukayo Saka og Marcus Rashford, hvoraf 207 blev vurderet til at være kriminelle. Og indtil videre har det altså ført til 11 anholdelser. Politiet udtaler ifølge BBC, at folk, som tror, at de kan gemme sig bag deres profiler på sociale medier »godt kan tro om igen«.

Basketball. New York Knicks har forstærket sig med den rutinerede point guard Kemba Walker. Walker – der er født i Brooklyn – kommer til New York som kontraktløs, efter at han spillede den seneste sæson for Boston Celtics og Oklahoma City Thunder.

MMA. UFC’s største stjerne nogensinde, Conor McGregor, er ifølge UFC’s præsident Dana White langt fra at være klar til sin næste kamp. I et interview med The Pat McAfee Show udtaler White ifølge Marca, at den irske kæmper vil være ude med en benskade det næste års tid. McGregor blev skadet i sin seneste kamp mod Dustin Poirier, da han trådte skævt tilbage på sin fod. Poirier skal med al sandsynlighed kæmpe om letvægts-titlen senere på året.