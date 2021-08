Dansk målmand forlader skandaleramt norsk klub

Fodbold. Den danske målmand Mikkel Andersen har besluttet sig for at forlade den norske klub Brann, der i den seneste uge har været genstand for en politiundersøgelse efter et animeret fest på klubbens stadion 10. august. Efter flere af spillerne havde været på bar endte de sammen med flere kvinder på klubbens stadion, hvilket har medført, at politiet efterforsker et muligt seksuelt overgreb. Mikkel Andersen er ikke i politiets søgelys, men har efterfølgende været en del af den hetz, spillerne har været udsat for. »Hetzen, som han og hans familie blev udsat for, er uacceptabel og har været en stor personlig belastning ovenpå en krævende situation som følge af hans deltagelse i festen. Vi ønsker Mikkel og hans familie alt godt«, siger Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, på klubbens hjemmeside.