Ekspert: »Viktor Axelsen ved godt, hvad der foregår i Dubai«

OL-guldmedaljen var knap blevet taget af halsen, før badmintonspilleren Viktor Axelsen annoncerede, at han havde pakket kufferten med kurs mod oliestaten Dubai. I et interview med Jyllands-Posten forklarer topatleten, at der både ligger økonomiske, logistiske og ikke mindst sportslige gevinster til grund for beslutningen.

Men så nemt slipper man ikke, hvis man spiller i en dansk landsholdstrøje.

Nyheden har, ikke overraskende, genantændt debatten om, hvorvidt det er forsvarligt, at hæderkronede sportsstjerner flytter til lande, der opererer med strengt kritisable tilgange til menneskerettigheder. Den internationale NGO Amnesty, der ikke ønsker at gå ind i den konkrete sag om Axelsen, skriver i en mail til Politiken, at det helt generelt er »en god idé, at sportsfolk sætter sig ind i den menneskeretlige kontekst, som de indgår i - i forbindelse med træning, kampe, turneringer og lignede. Så de ikke risikerer at blive brugt til det, vi kender som sportswashing, altså at idrætten bruges til at promovere eller legitimere et styre, som systematisk og groft krænker menneskerettighederne for borgerne i landet«.