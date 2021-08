Sportsredaktøren: Viktor Axelsen har ret til at træffe sit stærkt skuffende valg

Viktor Axelsen er i sin fulde ret til at træne, hvor han vil.

Verdens bedste mandlige badmintonspiller kan forberede sit olympiske titelforsvar i en nedgravet betonhal i Brøndby, i en klassisk buet træhal i Skovshoved eller i moderne faciliteter i Dubai, uden at nogen kan forhindre ham i det.

Til gengæld må Viktor Axelsen leve med, at han ved at vælge Dubai har slået en holdningskile ned gennem den befolkning, der for få uger siden græd sammen med den 27-årige fynbo, da han lod glædestårerne flyde efter at have vundet OL-finalen i herresingle.