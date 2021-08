Masseafbud til landsholdet: Lars Høgh har fået tilbagefald i sin kræftsygdom

Som altid var Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl de første spillere, som tog hul på den nye landsholdssamling på det gamle Helsingør Stadion. Men der manglede et velkendt ansigt til at lede træningen og sparke bolde ind mod de tre målmænd.

62-årige Lars Høgh har fået et tilbagefald i sin sygdom. Fynboen fik konstateret kræft i bugspytkirtlen i 2018 og har været gennem flere kemoforløb. I første omgang lykkedes det lægerne at fjerne kræften. I efteråret 2019 fik Høgh så et tilbagefald, men et halvt år senere meldte han sig så meget i bedring, at han atter kunne være en del af landsholdssamlingerne. Han var derfor også en del af landsholdsstaben under EM-slutrunden. Men nu er der så opstået endnu et tilbagefald. FC Københavns Kim Christensen er blevet indkaldt som erstatning for Lars Høgh til de kommende tre VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Østrig.

Lars Høgh har gennem forløbet valgt offentligt at fortælle om sin sygdom.