Kampe mod Skotland handler også om værtshusslagsmål, røde kort og mål af tre gange Laudrup

Da vi som begejstrede purke med overdimensionerede blågule striktørklæder fulgte Brøndbyernes kampe i danmarksserien i 1973 og 1974 blev der med jævne mellemrum brølet ’Skåååtland-Skåååtland’ med risiko for at pubertetsstemmerne knækkede midt over.

Tilråbene var reaktioner på, at Brøndbyerne, som klubben var kendt som dengang, havde fået tildelt et frispark i nærheden af modstandernes straffesparksfelt. Og at vi hjertens gerne så Finn Laudrup gøre som han havde gjort det mod Skotland i både 1971 og 1972: Sparkede bolden direkte i mål.