»En kommende stjerne«: Novak Djokovic roser kramperamt Holger Rune efter sejr

Problemer med krampe under sin grand slam-debut mod verdensetter Novak Djokovic gjorde det umuligt at vinde. Det fortæller Holger Rune, efter at den unge dansker natten til onsdag dansk tid blev slået ud af serberen i første runde af US Open i tennis.

»Jeg havde en stor tro på mig selv gennem hele kampen. Desværre svigtede min kondition mig. Jeg begyndte at få krampe allerede i begyndelsen af tredje sæt«, siger Holger Rune, som to gange måtte have hjælp af sin fysioterapeut på banen.

»Mod en spiller som Novak er det svært, hvis du ikke kan bevæge dig 100 procent. Selv hvis du kan bevæge dig 100 procent, er det stadig ikke sikkert, du kan slå ham. Det er vanskeligt, når du ikke kan bruge dine ben«, siger Holger Rune om kramperne.

ritzau