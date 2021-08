Holger Rune er klar til sin første grand slam – og han kunne ikke få en sværere debut

Holger Rune er klar til et af karrierens absolutte højdepunkter. Den 18-årige danske tennisspiller skal spille sin første grand slam-turnering. Det lykkedes natten til lørdag dansk tid for Holger Rune at vinde sin tredje kamp i træk i kvalifikationen til US Open. Holger Rune, der er nummer 145 i verden, vandt kampen mod tyske Mats Moraing med cifrene 6-4, 3-6, 6-3 efter lidt over to timers spil. Moraing er verdens nummer 239.

I første sæt indledte Holger Rune opgøret med at bryde sin modstander med det samme og komme foran 1-0. Det blev det eneste servegennembrud i første sæt, da ingen af duellanterne formåede at spille sig frem til breakbolde.

Mats Moraing svarede dog stærkt tilbage i andet sæt, da han brød Holger Rune og kom foran 5-3. Kort efter kunne tyskeren serve andet sæt hjem, men danskeren bed godt fra sig og spillede sig frem til et par breakbolde. Men de blev ikke udnyttet, og så stod det 1-1 i sæt.

Da Holger Rune førte tredje sæt med 5-3 blev kampen imidlertid afbrudt af regn. Omkring klokken 01.30 dansk tid var det muligt at genoptage kampen, og danskeren kunne serve kampen hjem. Med cifrene 6-3 satte han dermed punktum for kampen.

Kvalifikationen til US Open er dermed fuldendt, efter at Holger Rune vandt tre ud af tre af sine kampe i kvalifikationsspillet. Onsdag aften tog Holger Rune sit første skridt mod kvalifikationen, da han i bare to sæt slog slovakken Lukas Lacko. 6-4, 6-4 blev resultatet. Dagen efter var det amerikanske Mitchell Krueger, der stod for skud. Her fortsatte Holger Rune den gode stime, og kunne igen hilse sejren velkommen uden at skulle ud i et tredje sæt. Holger Rune vandt kampen 6-4, 6-1 og må siges at gå US Open i møde i god form.

Skal møde Djokovic

Den får han også brug for. I første runde af hovedturneringen venter verdensranglistens nummer ét, Novak Djokovic. Kampen bliver spillet natten til onsdag klokken 01 dansk tid på turneringens hovedbane, Arthur Ashe Stadium.

Novak Djokovic har gang i et forrygende 2021. Serberen har således vundet alle tre grand slam-turneringer, der hidtil er afholdt i år – Australian Open, French Open og Wimbledon. En sejr i US Open vil gøre Djokovic til den første i 52 år, der har vundet alle fire grand slam-turneringer i herresingle i samme år.

Mens 18-årige Rune altså ikke har nogen grand slam-erfaring som seniorspiller, så har danskeren tidligere nydt stor succes i en juniorudgave. I 2019 vandt han således French Open.

Clara Tauson stiller også op i US Open og skal i første runde møde franske Clara Burel.

