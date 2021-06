Tennisorganisation åbner sag mod danske Holger Rune efter homofobiske bemærkninger

Tennis. Holger Rune bliver nu genstand for en sag i tennisorganisationen ATP, skriver TV 2. ATP vil undersøge danskerens homofobiske råb mod en modstander i challenger-turneringen i italienske Biella forleden og hvorvidt hændelsen skal have konsekvenser for Rune. Det var i turneringens semifinale mod Thomas Etcheverry fra Argentina, at Rune blandt andet råbte »din kussespiller, mand«, »du kan kraftedeme ikke noget selv. Du går bare og spiller bøsserøv« og »alléz, bøsse«. »ATP er engageret i at sikre et inkluderende miljø for alle spillere, ansatte og fans, og der er absolut ingen plads til homofobiske bemærkninger i tennis«, skriver ATP blandt andet til TV 2. Holger Rune har undskyldt sine udtalelser.

Fodbold. Højrebacken Henrik Dalsgaard skifter fra Brentford i England til FC Midtjylland i Superligaen. Den 31-årige, der har spillet 26 landskampe, men ikke er med i EM-truppen, skifter på en fri transfer og har fået en treårig kontrakt med de danske vicemestre. Henrik Dalsgaard spillede 40 kampe for Brentford i den netop afsluttede sæson, hvor han var med til at sende holdet op i Premier League. »Mine egne og FCM’s ambitioner er ikke til at tage fejl af. Vi skal i europæiske gruppespil, og vi skal vinde mesterskaber. Jeg er en vinder, og jeg kommer hertil for at fortsætte jagten på trofæer«, siger Dalsgaard.

Cykling. Den tidligere europamester i scratch og pointløb, Trine Schmidt, stopper karrieren. Det er en langvarig rygskade, der har fået den 33-årige Trine Schmidt til at træffe beslutningen. »Det har ikke været verdens nemmeste beslutning, men når den nu er taget, så uanset hvor hårdt det er i nuet, så føles det rigtigt oppe i hovedet. Jeg ville heller ikke kunne byde mig selv, DCU, sponsorer og fans at stille op og så ikke kunne præstere. Derfor føles beslutningen rigtig«, siger Trine Schmidt i en pressemeddelelse.

Fodbold. Kirgisistan måtte sætte forsvarsspilleren Aizar Akmatov i mål til VM-kvalifikationskampen på hjemmebane mod Mongoliet, skriver AP. Alle tre målmænd i den kirgisiske trup var nemlig sendt i isolation på grund af et coronaudbrud i truppen, og det banede vejen for Akmatov. Monogliet vandt kampen 1-0.

Tennis. Diego Schwartzman er klar til kvartfinalerne i French Open. Den 11. seedede argentiner besejrede Jan-Lennard Struff fra Tyskland i tre sæt med cifrene 7-6 (9-7), 6-4, 7-5. Schwartzman, der sidste år nåede semifinalen i Paris, har endnu ikke tabt et sæt i dette års udgave af turneringen. Storfavoritten Novak Djokovic er også videre, men kroaten måtte slide efter at have tabt de første to sæt i tiebreak til Lorenzo Musetti. Efter at have have vundet de næste to sæt 6-1 og 6-0 var Djokovic på klar sejrskurs, og foran 4-0 i afgørende sæt kunne kroaten holde fyraften, da Musetti trak sig.

Ishockey. Patrick Galbraith har forlænget sin kontrakt med Sønderjyske med to år, så den nu løber til 2023. Den 35-årige målmand vendte i 2018 tilbage til Sønderjyske efter 9 år i udlandet.

Tennis. 17-årige Coco Gauff er klar til kvartfinalen i grand slam-turneringen French Open. Amerikaneren besejrede i 4. runde Ons Jabeur fra Tunesien sikkert i to sæt med cifrene 6-3 og 6-1. Ligeledes klar til kvartfinalen er Barbora Krejcikova fra Tjekkiet, der slog den amerikanske finalist fra 2018, Sloane Stephens. Sejren i to sæt lød på den knusende cifre 6-2 og 6-0. Sejren til Gauff og nederlaget til Stephens betyder samtidig, at teenageren tager den 4. og sidste amerikanske OL-billet. Sofia Kenin, Serena Williams og Jennifer Brady tager de tre andre pladser, men Williams har endnu ikke bekræftet, at hun deltager i Tokyo.

Håndbold. Aalborg Håndbold og rivalerne i Champions League-slutspillet - Paris Saint-Germain, Nantes og FC Barcelona – kan se frem til at spille foran et publikum i Lanxess Arena i Köln i Tyskland. Mandag meddeler Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), at der som udgangspunkt vil blive lukket 500 tilskuere til kampene lørdag og søndag i hallen med plads til 19.500. Hvis incidenstallet for coronasmittede i lokalområdet kan holde sig under 35 frem til onsdag, kan der sågar lukkes 1.000 fans ind. Aalborg møder Paris i den ene semifinale og i den anden mødes Nantes og Barcelona.

Fodbold. Det Norske Fodboldforbund (NFF) går ikke videre med sagen om racismeanklager mod den danske træner Henrik Pedersen, der i april stoppede som træner i Strømsgodset. Sagen nåede offentligheden, da norske medier berettede, at danskeren af syv anonyme spillere var blevet beskyldt for racisme. »Det har været nogle belastende måneder for hele familien, og vi er meget glade for, at vi kan lægge sagen bag os«, siger Henrik Pedersen i en pressemeddelelse ifølge NTB.

Håndbold. Det bliver med cheftræner Stefan Madsen tilbage på sidelinjen, når Aalborg Håndbold tirsdag skal forsøge at sikre sig det danske mesterskab. Madsen er ude af coronaisolationen.

Fodbold. Superliganedrykkerne fra Lyngby har skrevet en toårig kontrakt med målmanden Frederik Ibsen. 24-årige Ibsen skifter fra Kolding IF.

Fodbold. USA vandt natten til mandag den første finale i Nord- og Mellemamerikanske udgave af landsholdsturneringen Nations League ved at slå Mexico 3-2. Christian Pulisic (Chelsea) blev matchvinder med sit mål på straffespark i 114. minut, mens Mexicos Andres Guardado i 120. minut brændte et straffespark, der kunne have sendt finalen ud i en straffesparkskonkurrence. USA’s målmand Ethan Horvath var først blevet indskiftet i 69. minut, da Zach Steffen måtte udgå skadet.

Tennis. Den forsvarende OL-mester i damesingle, Monica Puig fra Puerto Rico, er meldt skadet resten af året skadet og kommer derfor ikke til at forsvare sin titel i Tokyo.

Volleyball. Det danske landshold for mænd rykker fra Silver League og op i Golden League efter en sejr på 3-1 over Nordmakedonien.

Fodbold. Præsidenten for Brasiliens Fodboldforbund (CBF) er suspenderet i 30 dage efter anklager fra en ansat om seksuel chikane. Det oplyser fodboldforbundet, CBF, søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Den 48-årige Rogerio Caboclo afviser beskyldningerne. En kvindelig medarbejder i forbundet indberettede fredag Caboclo til forbundets etiske komité og beskyldte ham for ’adskillige tilfælde af seksuel chikane’ og anden form for upassende opførsel i løbet af de seneste måneder.

Tennis. Klokken havde passeret midnat, da tyske Alexander Zverev strøg i kvartfinalerne i grand slam-turneringen French Open. 6-4, 6-1, 6-1 sluttede det mod japanske Kei Nishikori. I kvartfinalen skal tyskeren møde Alejandro Davidovich Fokina fra Spanien. Mandag skal topseedede Novak Djokovic og gruskongen Rafael Nadal i aktion i Paris.

Ishockey. I anden runde af NHL-slutspillet begynder det at se sort ud for Winnipeg og Nikolaj Ehlers. Holdet tabte natten til mandag 1-5 til Montreal og er nu bagud 0-3 i bedst af syv-serien. Vegas slog Colorado 5-1 og fik udlignet til 2-2 i kampe.