Maskinskade 9 km før mål koster dansk rytter en oplagt førertrøje

Cykling. En maskinskade 9 km fra mål, da han lå i front af feltet og virkede uhyre overbevisende, kostede Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) førertrøjen i WorldTour-løbet Benelux Tour. Kort inden var den hidtidige førstemand schweizeren Stefan Bissegger (EF) blevet sat, og Asgreen syntes som nr. 2 i klassementet sikker på at efterfølge ham, men trods en hidsig jagt lykkedes det ikke danskeren at få tilslutning til frontgruppen igen, og han mistede 42 sekunder på den 192 km lange 5. etape fra Riemst til Bilzen. Den australske sprinter Caleb Ewan (Lotto Soudal) var hurtigst i spurten, mens schweizeren Stefan Küng (Groupama-FDJ) er ny mand i førertrøjen med Asgreen på 13.-pladsen med et minus på 35 sekunder.

Golf. Kun to af de syv danskere klarede cuttet til finalerunderne ved Italien Open: Tvillingerne Nicolai og Rasmus Højgaard. Efter Rasmus i søndags vandt sin tredje European Tour-turnering er Nicolai på Marco Simone Golf and Country Club i Rom, hvor der i 2023 skal afvikles Ryder Cup, Nicolai, klart bedste dansker på en 6.-plads efter de første to runder, 3 slag australieren Min Woo Lee, der for første gang fører en ET-turnering. Rasmus Højgaard klarede lige cuttet i par, mens turneringen er slut for Thorbjørn Olesen, Joachim B. Hansen, Lucas Bjerregaard, Steen Tinning og Jeff Winther.

Ishockey. En aftale mellem Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), den nordamerikanske liga og NHL-spillernes spillerforening betyder, af NHL-spillere næste år kan deltage i den olympiske ishockeyturnering i Beijing. Danmark debuterer i olympisk sammenhæng og har p.t. syv spillere på kontrakt i NHL-klubber: Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand, Lars Eller, Joachim Blichfeld, Alexander True, Frederik Andersen og Mads Søgaard.

Fodbold. Hverken Martin Braithwaite eller Kasper Dolberg er blevet skadesfri, og ingen af de to angribere er derfor med i den danske trup, der lørdag aften i Torshavn møder Færøerne i VM-kvalifikationen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fodbold. Færingen Hallur Hansson med en fortid som anfører i AC Horsens er realitisk - og en smule skælmsk inden lørdagens EM-kvalifikationskamp mod Danmark i Torshavn. »Som færing er man altid nødt til at være mærkelig og naiv, for vi er sjældent favoritter i en landskamp. Det betyder ikke så meget, hvem vi spiller imod, vi bliver nødt til at gå på banen for at vinde, og jeg tror nok også, at vi vil acceptere en uafgjort«, sagde Hallur Hansson med et grin på fredagens pressemøde. »Vi går all-in mod Danmark for at vinde. Vi spiller foran et fuldt stadion på hjemmebane for første gang i lang tid. Så må vi se, hvor langt det rækker«, sagde han videre.

Han var med, da Danmark sidste år i Herning førte 4-0 ved pausen, der også blev kampens resultat. »Vi kan alle sammen se, at Danmark har et vanvittigt stærkt hold for tiden. Vi blev rundbarberet i Herning, og vi har set en masse kamp igennem med Danmark, og vi ved godt, hvordan vi skal spille. Men der er ingen tvivl om, at det bliver David mod Goliat. For Danmark er et verdensklassehold med spillere i verdensklasse«, siger Hallur Hansson.

Para-OL. Lisa Kjær Gjessing sikrede en gylden afslutning på den danske deltagelse ved para-OL med en sejr i finalen i taekwondo i K44-klassen under 58 kg. Efter 8-6 i en tæt semifinale over brasilianeren Silvana Fernandes vandt Lisa Kjær Gjessing noget mere overbevisende med 32-14 i finalen over briten Beth Munro. Dermed kommer Danmark hjem fra Tokyo med fem medaljer: Tre guld, en sølv og en bronze.

Fodbold. Ajax har fredag valgt at sende målmanden André Onana ned på reserveholdet. Onana, der kan vende tilbage efter en overstået dopingdom 4. november, må egentlig allerede nu træne med igen hos Amsterdam-klubben. Men han skal i første omgang træne med hos Jong Ajax. Det oplyser Marc Overmars, fodbolddirektør i Ajax, til klubbens hjemmeside. »Vi har besluttet, at André starter sin målmandstræning med Jong Ajax. Spørgsmålet er, om han på længere sigt kan komme op på førsteholdet«, siger Marc Overmars.

Fodbold. I september indleder kvindelandsholdet jagten på en billet til VM i 2023, der afvikles i Australien og New Zealand, og fredag udtog landstræner Lars Søndergaard truppen til de første kvalifikationskampe. Kvalifikationsturneringen indledes på hjemmebane i Viborg mod Malta 16. september, og fem dage senere skal truppen møde Aserbajdsjan på udebane. Truppen, der tæller 23 spillere, ser i sin helhed således ud:

Målvogtere: Lene Christensen, Kathrine Larsen og Katrine Svane.

Markspillere: Rikke Sevecke, Stine Ballisager, Simone Boye, Katrine Veje, Sara Thrige, Luna Gevitz, Sofie Svava, Janni Thomsen, Nicoline Sørensen, Sofie Junge, Kathrine Kühl, Sanne Troelsgaard, Nanna Christiansen, Emma Snerle, Rikke Marie Madsen, Pernille Harder, Mille Gejl, Signe Bruun, Nadia Nadim og Stine Larsen.

Raheem Sterling, gemt af holdkammerater, har scoret til 1-0 i Budapest, og fra tilskuerpladserne udløser det en regn af krus, hvorefter Declan Rice lader som om, han drikker af et af dem. Det lader ikke til at behage Harry Kane, og Jesse Lingard (bagest) er heller ikke tryg ved situationen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Fodbold. Flere spillere fra det mandlige engelske landshold var angiveligt mål for racistiske tilråb, da holdet torsdag aften besejrede Ungarn 4-0 på udebane i VM-kvalifikationen. Det melder flere britiske medier. Både ITV og Sky Sports oplyser, at deres journalister på stadion hørte de ungarske fans råbe abelyde mod Englands Raheem Sterling og Jude Bellingham. De engelske spillere blev allerede inden kampstart mødt af højlydte buhråb fra tilskuerne på stadion i Budapest, da de knælede for at vise deres støtte til kampen mod racisme. I løbet af kampen blev Raheem Sterling også bombarderet med plastikkrus, da han fejrede sit mål i anden halvleg foran de mest hårdkogte ungarske fans.

Para-OL. Badmintonspilleren Cathrine Rosengren lever ikke op til sine egne forventninger ved de paralympiske lege i Tokyo. Det ender med to nederlag i to gruppekampe og et tidligt farvel. Hun taber i den afgørende gruppekamp 20-22, 13-21 til japaneren Kaede Kameyama.

Fodbold. Den italienske klub Inter har registreret spillere til Champions Leagues gruppespil i efteråret. Christian Eriksen er ikke blandt de 24 spillere i kampene til det kommende halvår. Det fremgår af Inters hjemmeside.

Tennis. Novak Djokovic er kommet et skridt nærmere at blive den første tennisspiller i 52 år til at vinde alle fire grand slam-turneringer i samme år. Således spillede serberen sig uden problemer videre fra anden runde af US Open, da han natten til fredag dansk tid mødte hollandske Tallon Griekspoor. Den 34-årige verdensetter skulle bare bruge 99 minutter på at besejre hollænderen i tre sæt med cifrene 6-2, 6-3, 6-2 på Arthur Ashe Stadium. Djokovic skal i 3. runde møde japanske Kei Nishikori, der i 2014 nåede finalen i New York efter at have besejret netop Djokovic.

Fodbold. Brasilien med Neymar og Argentina med hans nye PSG-holdkammerat Lionel Messi slap begge godt fra VM-kvalifikationskampene i den store sydamerikanske gruppe, da der natten til fredag dansk tid blev afviklet endnu en runde. Med en 1-0-sejr på udebane over Chile har Brasilien nu syv sejre på stribe af syv mulige og fører gruppen, mens Argentina med en 3-1-sejr ude over Venezuela indtager andenpladsen. De fem bedst placerede nationer tager en VM-billet.

Fodbold. FC Barcelona har udlejet midtbanespilleren Miralem Pjanic til tyrkiske Besiktas. Det bekræfter begge klubber på deres h