Køges danske mestre er klar til Champions League og kampen om millioner

Fodbold. HB Køges danske mestre er klar til gruppespillet i Champions League efter en samlet sejr på 3-0 over Sparta Prag. I onsdagens afgørende kamp vandt HB Køge 2-0 på hjemmebane over tjekkerne. Det første opgør i Prag endte med en dansk sejr på 1-0. Onsdagens mål blev sat ind af angriberne Cecilie Fløe og Cornelia Kramer i anden halvleg. Dermed venter der nu seks kampe i efteråret i Champions League for HB Køge, der blev dansk mester i sidste sæson.

Det er første gang, at der er etableret et gruppespil i kvindernes udgave af turneringen, og pengepræmierne er samtidig øget fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). HB Køge er allerede sikret en præmiesum på minimum 400.000 euro (tre millioner kroner) ved at komme i gruppespillet. Tidligere er Brøndby røget ud af kvalifikationen, så HB Køge er alene om at repræsentere Danmark i Champions League. Det blev en realitet efter en disciplineret indsats over to kampe mod de på papiret mere rutinerede tjekker. (Ritzau)

Dressur. Danmark sikrede sig onsdag en bronzemedalje i holdkonkurrencen ved EM i Hagen i Tyskland. Holdet bestående af Charlotte Heering, Nanna Skodborg Merrald, Daniel Bachmann Andersen og Cathrine Dufour blev kun overgået af det britiske (sølv) og tyske (guld) hold. Det danske hold opnåede en score på 231,165, mens briterne scorede 232,345 og de suveræne tyskere hele 238,944. Ved de nyligt overståede olympiske lege i Tokyo blev det danske hold nr. 4. Ved den lejlighed var både Cathrine Dufour og Nanna Skodborg Merrald med, mens Charlotte Heering var reserve.

Tennis. Emma Raducanu fortsætter sin sensationelle fremmarch i US Open. Den 18-årige kvalifikationsspiller er nu klar til semifinalen, efter at hun besejrede den olympiske guldvinder Belinda Bencic i to sæt, 6-3, 6-4. Det er kun sket tre gange tidligere i den såkaldt åbne æra, at en kvalifikationsspiller er nået frem til semifinalen i en grand slam-turnering for kvinder. Og det er første gang, det sker i US Open. I semifinalen venter en duel med enten den fjerdeseedede Karolína Plísková fra Tjekkiet eller grækeren Maria Sakkari, der er seedet som nummer 17.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har suspenderet Nordkorea, fordi diktaturet som eneste nation valgte at blive væk fra OL i Tokyo. Dermed får Nordkorea ikke den i den økonomiske støtte fra IOC, som landets nationale olympiske komité ellers ville være berettiget til. Skulle nordkoreanske atleter kvalificere sig til det kommende vinter-OL i Beijing, vil IOC tage stilling til, om de rent faktisk kan deltage. Udelukkelsen gælder til udgangen af 2022.

Tennis. Holger Rune har meldt afbud til det danske Davis Cup-hold, der 17.-18. september møder Thailand i Kolding. Rune vil i stedet satse på individuelle turneringer, hvor han kan tjene point til verdensranglisten og rykke tættere på top 100, der er det umiddelbare mål. Rune lover dog i et opslag på instagram, at han returnerer til landsholdet på et senere tidspunkt. Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen, har i stedet udtaget Johannes Ingildsen.

Cykling. I en så tæt duel om sejren, at de var lige ved at vælte hinanden, krydsede belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma) og den franske verdensmester Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) stregen som nr. 1 og 2 i den vildt stejle finale på den 210 km lange kongeetape i Tour of Britain fra Aberaeron til Llandudno. Den korte, skrappe klatretur til sidst splittede feltet totalt, og med helt fremme var Alaphilippes danske holdkammerat Mikkel Frølich Honoré på fjerdepladsen med et minus på 4 sekunder og med 4 ned til den engelske indehaver af førertrøjen Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Det betød, at van Aert tilbageerobrede den samlede førsteplads og nu er 2 sekunder foran Hayter, mens Alaphilippe og Honoré på de næste pladser er henholdsvis 11 og 21 sekunder bagud.

Fodbold. 68-årige Carlos Queiroz er ansat som landstræner for Egypten. Portugiseren afløser Hossam El Badry, der blev fyret tidligere på ugen. Queiroz har tidligere stået i spidsen for landsholdet i Portugal, Sydafrika, De Forenede Arabiske Emirater, Iran og Colombia og var i sæsonen 2003/04 cheftræner i Real Madrid.

Cykling. Til den første konkurrence for eliten ved europamesterskaberne i Trento, den mixede stafet, havde værtsnationen mobiliseret tempofænomenet Filippo Ganna, og han ydede sit væsentlige bidrag til, at Italien susede af sted med guldet i 51.59 minutter. Sammen med Alessandro De Marchi og Matteo Sobrero sørgede han for, at kvinderne Elena Cecchini, Marta Cavalli og Elisa Longo Borghini blev sendt ud på deres halvdel af konkurrencen med et forspring til de nærmeste rivaler på 26 sekunder, og den afstand forblev nogenlunde stabil, så Tyskland på andenpladsen var slået med 21 sekunder og Holland med 27. Kun otte nationer deltog i den forholdsvis ny disciplin, mens interessen er væsentligt større, når det torsdag gælder enkeltstarterne. Her er Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen med hos kvinderne og Kasper Asgreen samt Mikkel Bjerg hos mændene.

Fodbold. Tre dage. Så længe holdt Det Svenske Fodboldforbund stand i forhold til en planlagt træningstur til Qatar i januar 2022. Svenskerne, der er med i en nordisk alliance af kritiske fodboldforbund, som stiller krav til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) håndtering af den dybt kontroversielle VM-turnering i Qatar i 2022, meddeler onsdag, at de svenske spillere – som de ellers har haft for vane de seneste to år – alligevel ikke skal på træningslejr i Qatar.

Det sker, efter at sammenslutningen af svenske klubber simpelthen har meddelt forbundet, at de ikke vil frigive spillere fra den hjemlige liga til træningsturen – hvilket de heller ikke er forpligtede til, da januarterminen ikke er en del af den internationale kampkalender. »Det er tydeligt, at der er enighed blandt klubberne om, at landsholdsturen ikke skal gå skal til Qatar«, siger det svenske forbunds generalsekretær Håkan Sjöstrand, der så sent som i sidste uge var medunderskriver på et fælles nordisk statement til Fifa vedrørende Qatar.

Dansk Boldspil-Union og den norske landstræner Ståle Solbakken har ligeledes undret sig over svenskernes planlagte tur til VM-staten, hvor helt basale menneske- og arbejdsmarkedsrettigheder er under voldsomt pres. »Svenskerne må selv forklare, hvorfor de har valgt at gøre, som de har«, sagde DBU-direktør Jakob Jensen tirsdag til Ritzau, mens Norges landstræner Ståle Solbakken var »sikker på, at de kommer til at tænke det igennem en gang til«.

Fodbold. Tidligere på året lejede Esbjerg fB forsvarsspiller Rudi Pache og angriber Steven Simpson i engelske Barnsley FC på aftaler frem til udgangen af december. De to spillere bliver dog i EfB længere tid, idet der er lavet permanente kontrakter med begge frem til sommeren 2024, oplyser den vestjyske klub i en pressemeddelelse.

Fodbold. Det danske landsholds berusende spil og mange mål er en god vare. Dansk Boldspil-Union meddeler således, at kampene i Parken i oktober og november mod Østrig og Færøerne blev udsolgt døgnet efter 5-0-triumfen mod Israel.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er tilsyneladende i vildrede i kølvandet på skandalen i storkampen mellem Brasilien og Argentina i søndags. Her blev prestigeopgøret i VM-kvalifikationen mellem de to stormagter afbrudt efter få minutters spil, da brasilianske sundhedsmyndigheder gik på banen og stoppede kampen, da de mente fire argentinske spillere havde brudt de brasilianske regler om coronakarantæne i forbindelse med indrejse fra Storbritannien. Fifa oplyste tirsdag, at der er indledt disciplinærsager mod både det brasilianske og det argentinske forbund, men undlader at angive, hvilke paragraffer der er blevet brudt.

Samtidigt rapporterer BBC, at otte brasilianske landsholdsspillere fra den engelske Premier League, som af deres klubber grundet britiske coronaregulativer blev nægtet frigivelse til kampe i den indeværende landsholdsperiode, ikke kommer i aktion for deres klubber i perioden 10.-14. september. Det er Det Brasilianske Fodboldforbund, der har bedt Fifa om at aktivere reglen om, at spillere, der ikke frigives til landsholdsopgaver, skal være udelukket fra at spille i de første fem dage efter en landsholdsperiode. Chelsea (Thiago Silva) og Manchester United (Fred) rammes dobbelt, da de må undvære deres spillere i både weekendens runde i Premier League samt i første spillerunde i Champions League tirsdag i næste uge.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) med den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger som udviklingsdirektør pønser på muligheden for at afholde VM hvert andet år, og torsdag i Doha i Qatar vil Arsène Wenger og udviklingsgruppen præsentere en række ideer til en ny kalenderstruktur. I Europa – blandt både nationale forbund og klubber – er der ingen opbakning at hente. Heller ikke hos spillets mange millioner fans. I en udtalelse fra 58 nationale fangrupper fra seks kontinenter lyder det ifølge Ritzau: »Et overvældende flertal af fans er imod, at der skal afholdes VM hvert andet år. Hvis Fifa havde gjort sig den ulejlighed at inddrage os i spørgsmålet, ville de have vidst, at det forholdt sig sådan«, skriver fangrupperne, der mener, at VM-turneringen, der er afviklet hvert fjerde år siden 1930, vil blive sportsligt devalueret. VM-turneringen er Fifa’s væsentligste indtægtskilde, og 166 af Fifa’s 211 medlemslande stemte i marts for et forslag stillet af Det Saudiarabiske Forbund om at undersøge mulighederne for at afvikle VM hvert andet år.

Motorsport. Thailænderen Alex Albon vender i næste sæson tilbage til formel 1-feltet, hvor han har fået kontrakt med Williams-holdet. 25-årige Alex Albon har tidligere kørt to sæsoner i formel 1 for Toro Rosso og Aston Martin Red Bull. Hos Williams afløser han George Russell, som tirsdag skrev kontrakt med Mercedes.

Ishockey. Aalborg Pirates-spilleren Nikolaj Carstensen er blevet idømt tre spilledages karantæne af Disciplinærinstansen for med sin ene skøjte at have fejet benene væk under en modstander fra Herning bagfra. »’Slew-foot-forseelser’ er i udgangspunktet aggressive og med stort skadespotentiale, og selv om Nikolaj Carstensen ikke har haft til hensigt at skade sin direkte modstander, så blev handlingen udført uden tanke på mulig konsekvens for modspilleren«, meddeler Disciplinærinstansen ifølge Ritzau.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har svært ved at få armene ned efter 5-0-opvisningen i Parken i aftes mod Israel. »Jeg glæder mig allerede til, at vi samles i oktober igen«, siger landstræneren til Ritzau med henvisning til, at det er i oktober, landsholdet formentlig bliver endeligt klar til VM 2022. Foreløbig har Danmark vundet alle seks VM-kvalifikationskampe, og målscoreren hedder 22-0. »22-0 og 18 point er ikke normalt. Jeg mener, det er en verdensrekord. Jeg tror, at Spanien havde verdensrekorden i 1990 med fem sejre med rent mål, nu har vi seks sejre med rent mål. Det vidner om en enorm kvalitet og karakter på vores hold«, siger Hjulmand.

Fodbold. Den israelske landstræner Willi Ruttensteiner bøjer sig i støvet efter den danske magtdemonstration i 5-0-sejren i VM-kvalifikationen i Parken. »Danmark spiller på et andet niveau for tiden. Kvaliteten på det danske hold var for meget for os, og vi var ikke i stand til at følge med«, siger han. Israels anfører, Bibras Natcho, siger, at holdet spillet fint med de første 25 minutter var gode, men derefter kollapsede gæsterne: »Mod den her slags hold kan man ikke tillade sig at lave fejl, for de finder svaghederne og udnytter dem«, siger kaptajnen.

Direkte sport i tv Onsdag 8. september TV 2 Sport 14.25 Cykling: EM, mixed stafet 18.30 Håndbold: Ringkøbing-Viborg (k) 20.30 Håndbold: TTH Holstebro-GOG (m) TV3 Sport 17.30 Atletik: Diamond League TV3 Max 19.00 Håndbold: Kiel-Balingen W. (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Polen-England Eurosport 1 14.30 Cykling: EM mixed 17.45/1.00 Tennis: US Open 20.45 Fodbold: Grækenland-Sverige Eurosport 2 11.00/12.00 Motocross: VM-afdeling 14.30 Cykling: Tour of Britain 20.45 Fodbold: Island-Tyskland Vis mere

Tennis. Den 19-årige canadier Leylah Fernandez er klar til semifinalen ved US Open efter sejr