Dolberg og Zlatan med flagrende snørebånd er tilbage som målscorere

Fodbold. En skadet Kasper Dolberg missede de netop afviklede tre VM-kvalifikationskampe, men nu er Nice-angriberen så klar igen, at han er den mest scorende dansker i de største europæiske ligaer. Kasper Dolberg kastede sig frem og skubbede bolden i mål med brystkassen til 1-0, da Nice på udebane vandt 2-0 over Nantes i den franske Ligue 1. Melvin Bard lagde op til føringsmålet efter 75 minutter. Kasper Dolberg har nu scoret tre ligamål samt et i skandalekampen mod Marseille, der imidlertid skal spilles om efter tilskueroptøjet afbrød kampen. Amine Gouiri scorede til 2-0 og er med 4 mål en af to spillere, der har scoret mere end Dolberg. Den anden er Kylian Mbappé med 5 mål i 5 kampe for Paris SG, der lørdag uden Lionel Messi i truppen vandt 4-0 over Clermont Foot og nu har 15 point med en målscore på 16-5.

Foto: Isabella Bonotto/Ritzau Scanpix Der var ikke tid til at få bundet snørebåndet, for Zlatan Ibrahimovic skulle lige sparke ind bold ind bag Pepe Reina.

Der var ikke tid til at få bundet snørebåndet, for Zlatan Ibrahimovic skulle lige sparke ind bold ind bag Pepe Reina. Foto: Isabella Bonotto/Ritzau Scanpix

Fodbold. Pausen har været endnu længere for Zlatan Ibrahimovic, men efter fire måneder var den 39-årige svensker tilbage efter sin knæskade - og scorede for AC Milan. Mod Lazio var Ibrahimovic kommet på banen efter en time, men han var ved at binde sit ene snørebånd, da der 7 minutter senere opstod en farlig situation, så han droppede snørebåndet og løb i position i straffesparksfeltet, hvor en aflevering fra Ante Rebic nemt blev sparket over stregen til resultatet 2-0. Rebic havde også lagt op til Rafael Leaos mål til 1-0. Franck Kessie misbrugte ved stillingen 1-0 et straffespark for Milan, der havde Simon Kjær på bænken i hele kampen.