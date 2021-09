Emma Aastrand er klar til sin anden VM-finale med endnu en sejr

Direkte sport i tv Fredag 17. september TV 2 Sport 12.00 Tennis: Luxembourg Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-OB TV3 Max 18.00 Speedway: Hold-VM Xee 21.00 Fodbold: Newcastle-Leeds 6’eren 16.00 Tennis: Danmark-Thailand Eurosport 1 14.30 Cykling: Luxembourg Rundt 16.30 Cykling: Slovakiet Rundt Eurosport 2 20.00 Svømning: Internat. Swim League 00.00 Golf: Fortinet Championship TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Alcorcón-Almería Vis mere

Kano og kajak. Med endnu en sikker sejr i sit indledende heat er Emma Aastrand Jørgensen klar til sin anden finale ved VM på Bagsværd Sø. I 500 meter enerkajak var Emma Aastrand med 1.59,15 min. to sekunder foran tjekken Anezka Paloudova, der må en tur forbi en semifinale for at komme videre. Fra de to andre heat gik newzealænderen Aimee Fischer videre med en tid på 1.54,97 min., mens OL-sølvvinderen Tamara Csipes vandt sit heat i 1.57,02 min. Emma Aastrand Jørgensen vandt OL-bronze i både 200 og 500 meter enerkajak, og hun er nu klar til VM-finalerne i begge discipliner, 500 meter lørdag kl. 11.19 og 200 meter søndag kl. 11.57.