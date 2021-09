Ekspert efter ny Michael Valgren-triumf: Nu er han en af favoritterne til at vinde VM

I en hidsig duel med den nykårede italienske europamester Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) på den stærkt stigende opløbsstrækning i den 69. udgave af Coppa Sabatini leverede Michael Valgren (EF) en ny pragtpræstation på de italienske landeveje, da han på de sidste meter af den 210 km lange styrkeprøve fuldstændig knækkede rivalen og jublende passerede målstregen som vinder et døgn efter at have brudt tre år og fem måneders sejrstørke ved ligeledes at triumfere i Giro della Toscana.

Den 29-årige dansker og hans to år ældre italienske modstander havde i finalen skilt sig ud fra et ottemands udbrud, og da Colbrelli med 250 m tilbage trådte an, troede de fleste, at Valgren måtte tage til takke med andenpladsen.