Næsten tyveri: Randers skaber lille mirakel med point i sin europæiske debut

To hold med nederlag i bagagen i deres seneste ligakampe stødte sammen, da Randers torsdag aften tog imod hollandske AZ Alkmaar i den nyeste Uefa-turnering, Conference League. Det var en stor udfordring for det jyske mandskab, som i denne sæson debuterer i et europæisk gruppespil.

Det nye eventyr startede – efter kampens forløb – noget uventet med et point til Randers, der to gange var bagud og to gange udlignede til facit 2-2. En flot start i et møde med det formodet bedste hold i gruppe E, der yderligere består af rumænske Cluj og tjekkiske Jablonec.

Alkmaar, der leverede en flot sæson 2020-2021 og sluttede som nr. 3 i Æresdivisionen, stillede i Randers op med den tidligere FC Nordsjælland-målmand Peter Vindahl Jensen, der altid har gjort det godt mod Randers, da han spillede i dansk fodbold.

Han havde ikke meget at bestille i den indledende fase, for det var Alkmaar, der satte sig på spillet og tidligt kom frem til et par gode målchancer. Det var ikke til at se, at hollænderne har haft en rigtig skidt sæsonstart og ligger placeret fjerdesidst med beskedne 3 point efter tre runder.

Østrigsk hoved udlignede

Randers-cheftræner Thomas Thomasberg råbte højt til sine spillere for at få stabiliseret organisationen, men det tog tid, før hjemmeholdet kunne udfordre gæsterne fra det nordvestlige Holland. Vito Hammershøj-Mistrati fik dog en god hovedstødsmulighed, da Tosin Kehinde serverede et lækkert indlæg fra venstre.

Men for at blive ved det lækre, så kunne Jordy Clasie midt i første halvleg bringe sit hold foran 1-0, da han kanonerede et smukt langskud i nettet. Til alt held for opgøret og ikke mindst for Randers og klubbens fans lykkedes det kort efter værterne at udligne, da den høje forsvarer Simon Piesinger efter en dødbold headede bolden over Vindahl på Alkmaar-stregen.