Med to dårlige kampe og et par udtalelser har Jess Thorup vist, at han endnu ikke forstår sig på det, der gør FCK til noget særligt

Ståle Solbakken plejede at sige, at han ikke var træner i FC København for at stå på sidelinjen i en tilfældig Superliga-kamp om søndagen. Han var i FCK for at vinde de store kampe og kvalificere klubben til Champions League. FCK konkurrerede ikke med de andre hold i Superligaen. De skulle bare fejes til side, så Solbakkens tropper atter kunne vinde det Superliga-guld, der tilhørte dem. FCK konkurrerede med andre mesterhold fra mindre fodboldlande om at være en fast del af Fodboldeuropas fineste selskab.

Den tilgang til at være leder i FC København blev født af tidligere sportsdirektør Niels-Christian Holmstrøm. I daglig tale beskrives det som positiv arrogance. Hvis man kan leve op til egne høje krav, kan omverdenen godt få at vide, at man er god.