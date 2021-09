Efter en pragtkamp taber Holger Rune til verdens nummer 16

Tennis. 18-årige Holger Rune spillede en fremragende kamp, men endte med at tabe kvartfinalen i ATP-turneringen Moselle Open i Metz med 6-4, 3-6, 6-4 til spanieren Pabalo Carreno Busta, der er nummer 16 på verdensranglisten. I den 2 timer og 8 minutter lange kamp på et meget højt niveau med meget få uprovokerede fejl vandt de to spillere lige mange point, 88 hver, men den 30-årige bronzevinder fra sidste måneds OL havde den fordel, at han vandt på de rigtige tidspunkter. Første sæt bød kun på et servegennembrud, og det andet startede skidt for danskeren, men han overvandt tre breakchancer i første parti, kom foran 1-0 og brød lige efter til 2-0, der også var sættets eneste break. Holger Rune spillede med kæmpe overskud i tredje sæt, der var lige, indtil spanieren brød til 5-3. Rune brød tilbage, men det samme gjorde den rutinerede spanier, der i semifinalen bliver den yngste mod den 35-årige franskmand Gaël Monfils. De to sejre i kvalifikationen og de to i hovedturneringen sikrer Holger Rune et avancement på 9 pladser, så han i næste uge er nummer 124 på verdensranglisten.

Fodbold. Efter otte ligakampe uden sejr lykkedes det endelig Daniel Aggers HB Køge-hold at vinde i 1. division, da det blev 3-0 over Fredericia på mål af Emilie Simonsen, Joachim Rothmann og Marius Elvius. Fredericia er på andenpladsen i rækken, men satte kun ét point til i forhold til topholdet FC Helsingør, der spillede 2-2 mod bundholdet Hobro.

Den amerikanske Ryder Cup-kaptajn Steve Stricker (tv.) lykønsker Daniel Berger med den sejr, debutanten sikrede sammen med Brooks Koepka. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Golf. Traditionen tro har USA taget føringen efter Ryder Cups første fire matcher i den prestigiøse holdkamp mod Europa. USA kom godt fra start på hjemmebane i Wisconsin og fører 3-1 over Europa efter de første fire golfdueller ved Ryder Cup. Spanierne Jon Rahm og Sergio Garcia afgjorde godt nok den først afsluttede match mod Justin Thomas og Jordan Spieth på 17. hul, men heller ingen af de tre øvrige foursome-matcher nåede 18. hul, inden USA havde vundet. Senere fredag spilles fire matcher i fourball.

Cykling. Ganske som nordmanden Per Strand Hangenes hos juniorerne fik den 21-årige italiener Filippo Baroncini succes med at sætte et soloangreb ind, da der manglede cirka 6 km af U23-rytternes VM-opgør på landevejene i Belgien. Italieneren holdt hjem med et forspring på 2 sekunder til en gruppe på 33 mand, hvor Danmarks Sebastian Kolze Chengizi og Mathias Larsen blev henholdsvis nr. 17 og 34. Sølv og bronze i gik til Biniam Ghirmay Hailu fra Eritrea og Olav Kooij fra Holland, og det er er nok værd at hæfte sig ved, at alle tre medaljevindere har hentet de første erfaringer i det professionelle miljø, ligesom de er tilknyttet 1. divisionsmandskaber i de kommende år. Baroncini kører for Trek-Segafredo, Ghirmay Hailu for Intermarché og Kooij for Jumbo-Visma.

Tennis. Et par uger efter sensationelt at have vundet US Open som den første kvalifikationsspiller nogen sinde har den 18-årige brite Emma Raducanu stoppet samarbejdet med sin træner, Andrew Richardson. »Det er selvfølgelig svært at have den snak med sit hold, når man har haft sådan en oplevelse sammen, men jeg har brug for en træner, der har erfaring med den professionelle tennistour. Det er virkelig det, jeg har brug for. Især lige nu hvor det er så nyt for mig, har jeg brug for en, der har oplevet det selv, til at guide mig«, siger Emma Raducanu til Reuters.

Fodbold. Brøndby har fået en klækkelig bøderabat i forbindelse med mesterskabsfejringen i maj. Baneinvasionen ved guldfesten efter kampen mod FC Nordsjælland 24. maj var oprindeligt takseret til en bod på 450.000 kroner, men efter en appel har Fodboldens Appelinstans nedsat bøden til 125.000 kroner. Bøden er nu alene givet for tilskuernes anvendelse af pyroteknik og ikke baneinvasion.

»Fodboldens Appelinstans har fundet, at Brøndby IF ikke kan drages til ansvar for ’gate crash’ og baneinvasion«, lyder det ifølge Ritzau. »Der var tale om en helt ekstraordinær situation, hvor åbningen af portene skete efter henvendelse fra politiet, fordi der var risiko for alvorlig personskade uden for Brøndby Stadion. Der var mange personer forsamlet uden for Brøndby Stadion, som blev presset op mod portene«, lyder det i kendelsen.

Cykling. Efter et soloangreb 6 km fra mål i juniorernes 121 km lange opgør ved VM i Leuven kunne den 18-årige Per Strand Hagenes lade sig hylde som Norges første guldvinder gennem tiderne i denne disciplin. Nordmanden, der allerede har en aftale i stand med Jumbo-Vismas udviklingshold for de to kommende år, levede således op til den favoritværdighed, han var udstyret med efter flere fremragende resultater sæsonen igennem. Danmarks deltagere faldt – i bogstaveligste forstand – med ære, og hårdest var skæbnen ved Simon Dalby, der havde været særdeles synlig undervejs og var med i den frontgruppe, Hagenes stak fra. Danskeren styrtede i et sving næsten samtidig med, at nordmanden forcerede. Også verdensmesteren i enkeltstart Gustav Wang væltede med 30 km til mål, men både han Dalby og Carl-Frederik Bèvort fuldførte.