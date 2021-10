Danmark spiller med musklerne og sætter Sydkorea på plads i gruppefinalen

Badminton. Efter tre kampe havde Danmark afgjort gruppefinalen i Thomas Cup mod Sydkorea, for foran 3-0 kunne modstanderen med blot to kampe tilbage ikke vende slaget. Sejren sikrer, at Danmark slutter som nummer 1, og det skulle på papiret give en lidt lettere vej videre frem i turneringen. Viktor Axelsen lagde ud med en sikker sejr i to sæt over Heo Kwanghee. Sætcifrene lød 21-12, 21-14, og den olympiske mester viste igen storform på vej mod den sejren. Herredoublen Kim Astrup/Anders Skaarup var i starten af deres opgør lidt på hælene mod Yong Jin/Seo Seungjae, men det endte alligevel med en dansk gevinst i to sæt med cifrene 21-19 og 21-8. Derefter var det op til Anders Antonsen at lukke opgøret, og den danske andensingle gjorde arbejdet færdigt med en sejr i to sæt over Jeon Hyeok Jin. Danmark spiller fredag kvartfinale.

Cykling. Jakob Fuglsang skifter fra Astana til Israel Start-Up Nation, hvor han bliver holdkammerat med den tidligere britiske Tour de France-vinder Chris Froome. Det oplyser holdet på Twitter. Nu 36-årige Fuglsang har kørt 9 sæsoner for Astana, og får udover Froome også landsmanden Mads Würtz Schmidt som ny teamkollega. Desuden har Israel Start-Up Nation dansk islæt i skikkelse af sportsdirektør Nicki Sørensen.

»Jeg tror, at det er et godt tidspunkt for mig at prøve noget nyt, og jeg tror på, at Israel Start-Up Nation og jeg kan have meget gavn af hinanden. Jeg tror, at jeg kan udnytte min erfaring til at hjælpe holdet med at nå nogle af dets fremtidige mål. Jeg er overbevist om, at jeg stadig har nogle store sejre tilbage i mig, og selvfølgelig vil Tour de France-starten i Danmark næste år være et stort mål«, siger Fuglsang til sit nye holds hjemmeside.

Basketball. Bakken Bears kom skidt fra start i Fiba Europe Cup, da holdet på hjemmebane tabte 91-78 til tyske Crailsheim Merlins. »Vi stoppede med at flytte bolden i anden halvleg, og så smed vi for mange bolde væk. 23 turnovers er ikke godt nok, og det er sjældent, vi har så mange«, siger træner Anders Møller i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Håndbold. Aalborg Håndbold vandt hjemmekampen i Champions League over Meshkov Brest fra Hviderusland med 34-33. Kampen var med stillingen 18-18 helt lige ved pausen, men nordjyderne formåede at leve op til favoritværdigheden, selv om gæster i de sidste sekunder havde muligheden for at udligne. Felix Claar blev topscorer med 8 pletskud, mens både Sebastian Barthold Kristian Bjørnsen nettede 7 gange.

Ishockey. Sønderjyske slutter sidst i sin Champions League-pulje efter et nederlag på 8-3 til svenske Rögle. Det danske hold førte 3-2, men så fik svenskerne fart i skøjterne og scorede 6 gange på lige så mange minutter. Rögle vinder dermed gruppen, mens Sønderjyske slutter uden point.

Håndbold. Med en udesejr på 30-24 over Herning-Ikast er mestrene fra Odense nu eneste ubesejrede hold i kvindernes bedste række. Jyderne var med frem til Odense-føring på 21-20, men så trak fynboerne fra, og holdet er dermed noteret for 14 point efter 7 kampe.

Atletik. En af verdens bedste langdistance- og crossløbere er død. Den 25-årige kenyaner Agnes Tirop, der har vundet frem VM-medaljer og senest blev nummer fire ved OL i Tokyo på 5.000 meter, blev fundet død i sit hjem. Det bekræfter Kenyas Atletikforbund.

»Athletics Kenya er fortvivlet over at høre om VM-bronzemedaljevinder på 10.000 meter Agnes Tirops alt for tidlige død«, hedder det i meddelelsen, som også indeholder en oplysning om, at Tirops død er sket som følge af knivstik i maven.

Fodbold. ‘Boycott Qatar 2022’. Sådan stod er på et banner som en dansk fan tirsdag havde taget med ind i Parken til Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Østrig. En kamp, som Danmark vandt og derved sikrede landsholdet billetter til det kontroversielle VM i Qatar. Banneret, som også var med i Moldova i weekenden, blev dog fjernet fra stadion igen. Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, bekræfter episoden overfor Ritzau. Han forklarer, at Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler krævede, at banneret blev fjernet.

»Fifas regler er jo også, at man ikke må have politiske budskaber på bannere og flag til kampene. Det blev vurderet til at være et politisk budskab«, siger Høyer og tilføjer: »Det glæder mig at se, at der var et andet flag derinde, hvor nogle fans var gået sammen med Amnesty om at støtte migrantarbejderne. Budskabet var ikke at boykotte eller bekæmpe nogen. Det var at støtte forholdene for nogen«.

Fodbold. En domstol i Madrid har onsdag beordret den franske Bayern München-spiller Lucas Hernández fængslet for at have overtrådt et polititilhold fra 2017. Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Ritzau. Den 25-årige forsvarer, der i 2018 var med til at vinde VM med Frankrig, blev for fire år siden, da han spillede for Atlético Madrid, anholdt for at have overtrådt en kendelse, der forbød ham at kontakte sin kæreste. I december 2019 blev Hernandez så idømt seks måneders fængsel for at have overtrådt forbuddet, og da der er tale om den anden forseelse, kan han nu ryge i fængsel, selv om domme på under to år i Spanien oftest gøres betingede. Lucas Hernández har dog appelleret dommen, men skal møde for domstolen på tirsdag.

Fodbold. Kosovo skal have ny landstræner. Den hidtidige landsholdschef, schweizeren Bernard Challandes, er blevet fyret ovenpå tirsdagens 1-2-nederlag på hjemmebane til Georgien. Det oplyste fodboldforbundet på et pressemøde i Pristina onsdag.

Bueskydning. Efter en VM-titel i 2013 og to OL-deltagelser er det slut for Maja Jager. Den 29-årige vil nu ruste sig til en civil karriere i biologiens verden. »Jeg synes, det giver mening nu. Efter OL tager man altid tingene op til revision, om man skal tage fire år mere eller ej«, siger Jager ifølge Ritzau og tilføjer: »På grund af coronapandemien fik jeg udskudt mit speciale, som jeg skulle skrive efter OL. Og jeg ville gerne bruge noget tid på det og få afsluttet uddannelsen ordentligt«.

Fodbold. Mens det danske A-landshold snuppede den 8. sejr i træk i VM-kvalifikationen og indløste billetter til VM i 2022, så tabte det danske U21-landshold for en sjælden gangs skyld en kvalifikationskamp.

Faktisk var 0-1-nederlaget i Belgien det første i kvalifikationssammenhæng i fire år efter en serie på 18 kampe uden nederlag. I topkampen i EM-kvalifikationsgruppe I blev det belgiske stortalent Lois Openda med sin 11. scoring i 12 U21-kampe 1-0-matchvinder i 38. minut. Belgien fører gruppen med 12 point efter 4 kampe, Danmark har på andenpladsen 6 point for 3 kampe. Kun de ni gruppevindere samt den bedste 2’ er på tværs af de ni grupper går direkte videre til U21-EM i 2023. De otte resterende 2’ere skal i playoff om billet til slutrunden i Rumænien og Georgien.

Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Belgierne var for stærke for Jesper Lindstrøm og co.

Belgierne var for stærke for Jesper Lindstrøm og co. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den svenske U21-landsholdsspiller Anthony Elanga, der er på kontrakt i Manchester United blev udsat for racisme i en EM-kvalifikationskamp på udebane i Italien. Det svenske forbund har ifølge AP rapporteret til dommeren, at det var en italiensk spiller, der sendte racistiske ytringer i retning af Anthony Elanga.

Direkte sport i tv Onsdag 13. oktober TV 2 Sport 08.30 Badminton: Indonesien-­Taiwan (m) 13.25 Badminton: Sydkorea­-Taiwan (k) 18.45 Badminton: Danmark­-Sydkorea (m) TV3 Sport 18.45 Håndbold: Aalborg­-M. Brest (m) 20.45 Håndbold: V. Kielce­-Flensburg (m) 01.05 Ishockey: Toronto­-Montreal 04.05 Ishockey: Colorado-­Chicago Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Northern Ireland Open TV 2 Sport X 18.00 Ishockey: Rögle­-SønderjyskE 20.25 Tennis: BNP Paribas Open Vis mere

Cykling. Fire ryttere måtte udgå som følge af et massestyrt på 1. etape af årets Tour de France, efter at en tilskuers stunt med et stort skilt gik grueligt galt. Den 31-årige kvinde skal ifølge Ritzau torsdag for retten i Brest, hvor hun blandt andet er sigtet for at bringe andre i fare og forårsage skader. Ifølge L’Equipe risikerer hun en bøde på op til 15.000 euro og et år i fængsel. Kvinden stak i første omgang af fra åstedet umiddelbart, men dukkede få dage senere op hos det lokale politi i Bretagne.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) og de øvrige nordiske landes forsøg på at afgive et bud på afviklingen af EM-slutrunden for mænd i 2028 er blevet droppet allerede for flere år siden. Det oplyser DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer ifølge Ritzau. DBU-formand Jesper Møller sagde i 2016, at stadionkrav kunne spænde ben for et nordisk EM-værtskab. Ved EM 2028 skal der være mindst ét stadion med plads til 60.000 tilskuere. Minimum ét - men helst to - stadioner skal have plads til 50.000 tilskuere. Interesserede værter – Tyrkiet samt en alliance bestående af Bulgarien, Grækenland, Rumænien og Serbien har allerede bud klar – skal melde sig senest i marts 2022. EM-værten bliver udpeget i september 2023, som er året inden, Tyskland er vært for 2024-slutrunden.

Fodbold. Den engelske midterforsvarer Tyrone Mings efterlyser hårdere straffe for racisme, efter at 1-1-kampen mellem England og Ungarn i VM-kvalifikationen blev skæmmet af uro på udeholdets tilskuerafsnit, hvor engelsk politi anholdt en ungarsk tilskuer for racistisk opførsel over for en steward. »Hver gang vi taler om racisme, ser straffene, der følger efter, aldrig ud til at være på linje med, hvad der er sket«, siger Tyrone Mings ifølge Ritzau og tilføjer: »Jeg håber virkelig, at det sker denne gang, hvis det er tilfældet (at de ungarske fans opførte sig racistisk, red.)«. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) med