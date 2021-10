Glem alt om den stærke mand: Rå kvindekraft får ældgammel sport til at stråle igen

Dansk vægtløftning står på tærsklen til en ny guldalder. Og helt utraditionelt for den ellers så mandsdominerede sport er det kvinderne, der løfter sporten mod nye højder.

En eksplosiv vækst i antallet af kvindelige vægtløftere i Dansk Vægtløftnings-Forbund har skabt en så robust og konkurrencedygtig elite, at håbet for fremtiden i høj grad hviler på den rå kvindekraft.

Således kunne dansk vægtløftning for første gang i syv år sætte tænderne i internationale medaljer, da kvindelige løftere snuppede to sølv- og tre bronzemedaljer med hjem fra EM for juniorer og U23 i det nordlige Finland, mens deres mandlige kolleger måtte flyve tomhændede hjem.

Det er intet mindre end en sensation, lyder det fra Anders Nielsen, som er landstræner og eliteudvalgsformand i Dansk Vægtløftnings-Forbund.

»Det er helt uden for kategori et historisk, fantastisk og utroligt resultat«, lyder det fra landsholdstræneren, som slet ikke anser den kvindelige medaljeoverrækkelse som en engangsforestilling.

Fundamentet til en fortsat succes er i hvert fald til stede.

I 2015 talte Dansk Vægtløftnings-Forbunds medlemmer omkring 2.900 kvinder, mens der i 2020 var 5.200 – en tilvækst på 80 procent. I samme periode er tallet for mændene stagneret, de udgjorde i 2020 cirka 5.800 medlemmer.

Blandt medaljetagerne i Finland er Line Gude. Hun hentede en sølvmedalje for atleter under 23.

»Jeg er sindssygt stolt over, at Danmark er kommet dertil, hvor vi kan være med internationalt også, for sporten er stadig i en blomstringsperiode her«, siger den 23-årige aarhusianer, som nu forbereder sig til VM i december og drømmer om OL-deltagelse i fremtiden.

»OL er drømmen for fremtiden, selv om det er som et nåleøje at komme igennem, men jeg tror på mig selv«, siger Line Gude.

Crossfit er nøglen til succes

At den kvindelige del af elitemiljøet blomstrer, og sporten i det hele taget står midt i et kvindeboom, skyldes i høj grad crossfit-bølgen, der er slået ind over idrætten de seneste 10 år.

Det er herfra, hovedparten af de nyankomne kvinder stammer, fortæller landstræner Anders Nielsen, der peger på, at flere kvinder intensiverer konkurrencen og dermed avler succes på eliteplan.

»Den store bølge af kvindelige vægtløftere skaber konkurrence, og det fører til en stærk elite blandt kvinderne. Desuden bliver der stillet store styrkekrav til kvinder i crossfit, og det gør der ikke i samme grad til mændene«, siger Anders Nielsen og uddyber: