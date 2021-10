Fifa-præsident trækker i land og opfordrer nu til debat om VM-forslag

Direkte sport i tv DR1 18.oo Fodbold: Danmark-Bosnien (k) TV 2 Sport 8.55 Badminton: Den. Open 18.45 Fodbold: FCM-Røde Stje. 21.00 Fodbold: Jablonec-Randers FC TV3+ 2.15 NFL: Cleveland-Denver TV3 Sport 18.45 Håndbold: Veszprem– Flensburg-Handewitt (m) 20.45 Håndbold: Barcelona-Paris SG (m) 1.05 NHL: N. Jersey-Washingt. Eurosport 2 4.30 Golf: Japan Champions. TV 2 Sport X 18.45 Fodbold: FCK-PAOK 21.00 Fodbold: Rangers-Brøndby 4.00 NBA: G. State-Clippers Vis mere

Fodbold. Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, Gianni Infantino, har ændret sin retorik, når det kommer til hans forslag om VM-slutrunder hvert andet år. På en pressekonference onsdag aften efter et møde i forbundets eksekutivkomité sagde schweizeren at »vi vil fortsætte med målet om at opnå en konsensus med løsninger, der virker til alles fordel«. Om den ændrede retorik siger chefredaktør for Tipsbladet, Troel Bager thøhgersen, til DR: »Der er alvorlig tvivl om, hvorvidt Gianni Infantino kan få det nødvendige flertal for sit forslag om VM hvert andet år, og selv hvis han fik det flertal, kunne europæerne sabotere hans VM og gøre det svært eller umuligt at afvikle. Derfor begyndte Infantino onsdag at slå bak rent sprogligt og nærmest lægge op til, at han bare var en budbringer og en facilitator, der hjælper en debat om fodboldens fremtid på vej. Han fornemmer nok, at modstanden er stærk, og derfor skruer han ned for charmen«. 20. december mødes alle Fifas 211 medlemmer til topmøde, men det er usikkert, om VM-forslaget kommer til afstemning ved den lejlighed. Mere realistisk er, at der udarbejdes et forslag, som kan komme til afstemning på kongressen 31. marts i Qatar.

Fodbold. Der kom lidt malurt i Chelseas bæger efter sejren på 4-0 over Malmö FF i Champions League. Angriberne Romelu Lukaku og Timo Werner blev nemlig begge skadede og måtte udgå før pausen. Chelsea-træner Thomas Tuchel siger ifølge Sky S