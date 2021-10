»Dø«: Clara Tauson modtager hadbeskeder efter nederlag

Tennis. Torsdag tabte Clara Tauson til Saisai Zheng i en kamp på tre timer ved WTA 250-turneringen på Tenerife. Den 18-årige dansker tjekkede efterfølgende sin mobil, hvor der på Instagram var kommet et hav af hadbeskeder. Tauson har taget et screenshot af beskederne, hvor der blandt andet står: »Dø« og »gå om bord på et fly, der styrter ned«. Derudover er der flere, som beskylder hende for matchfixing, ligesom hendes fysiske forfatning og udseende kaster kommentarer af sig. Det er langt fra nyt, at danske sportsstjerner modtager grimme beskeder i indbakken. Under OL i Tokyo fortalte blandt andre badmintonspillerne Anders Antonsen og Mia Blichfeldt, at de havde modtaget flere beskeder.

Faktaboks Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.55/17.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 19.00 Vejle-FC Nordsjælland 22.00 Formel 1: USA’s Grand Prix - træning 00.10 Ishockey: Toronto - San José TV3 Max 18.30 Formel 1: USA’s Grand Prix - træning 20.30 Fodbold: Mainz - Augsburg Xee 21.00 Fodbold: Arsenal-Aston Villa Eurosport 2 04.30 Golf: Japan Championship TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Kremlin Cup (k) 18.30 Banecykling: VM 04.00 Basketball: LA Lakers - Phoenix Vis mere

Fodbold. Den italienske storklub Roma var på besøg hos norske Bodø/Glimt. Og udfaldet var langt fra en køn kamp for Jose Mourinhos reservetropper. Faktisk blev de decideret ydmyget. De tabte nemlig med hele 6-1 til det norske mandskab. Flere af holdets store profiler sad over på grund af Serie A-braget mod Napoli i weekenden. Det var en Morinho, der efter kampen lagde sig fladt ned: »Det er mit ansvar. Jeg valgte at spille med disse spillere. Jeg gjorde det med gode intentioner for at give muligheden til de, der arbejder hårdt, og for at rotere i truppen på en kunstgræsbane i koldt vejr«, sagde han. Efter tre gruppekampe ligger Bodø/Glimt øverst i tabellen med syv point i sin Conference League-gruppe. Roma er et point efter.

Fodbold. Landstræner Lars Søndergaard hyldede torsdag aften Danmarks helt egen målsluger, Signe Bruun, der satte målrekord i landskampen mod Bosnien. Hun scorede fem mål i Danmarks 8-0 sejr over Bosnien i VM-kvalifikationen: »Hun er en rigtig nier. Hun er både dygtig med ryggen til mål og inde i feltet. Og så er hun bare så ærgerrig og ambitiøs. Hun er altid nede på jorden og arbejder benhårdt for at blive bedre hele tiden«, sagde landstræneren og tilføjede, at han faktisk ikke var overrasket over, at netop Signe Bruun formåede at slå rekorden for flest mål scoret i en enkelt landskamp: »Signe Bruun har altid scoret mange mål. Det kommer naturligt for hende«.

Fodbold. FC København er ramt af skader og uden sejr i tre kampe. Men Jess Thorup forsikrer, at han ikke er nervøs forud for derby-braget mod Brøndby: »Derbyet er en kamp for sig, og vi kender betydningen af den, så jeg er slet ikke nervøs for den kamp. Vi glæder os alle, og jeg føler ikke, at vi står hverken bedre eller værre, end vi har gjort tidligere«, sagde Thorup efter holdet torsdag tabte 1-2 til græske Paok i Conference League. FC København mangler for tiden Carlos Zeca, Rasmus Falk, Jens Stage, Victor Kristiansen og Kamil Wilczek. Ifølge Thorup er det Jens Stage og Victor Kristiansen, som er tættest på at være klar inden søndagens derby.