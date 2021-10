Jeff Winther var låst inde på toilettet i 45 minutter, inden han vandt sin turnering

Golf. Inden Jeff Winther gik ud og vandt Mallorca Golf Open, var han gennem noget af et drama, som han frygtede kunne have kostet ham deltagelsen i søndagens finalerunde. Efter morgenmaden havde han taget et brusebad, og da hans hustru, Amalie, kom ud på badeværelset, fik hun smækket døren, men håndtaget virkede ikke indefra, så de var låst inde. »Vores lille pige, Nora på 6 år, måtte gå ud og finde nogle i receptionen, der kunne bryde døren op. Vi var der i 45 minutter og jeg tænkte ’åh nej, ikke søndag, hvor jeg fører. Jeg når måske ikke min teetime. Sikke en morgen«, fortæller Jeff Winther til europeantour.com. Han kom dog ud og vandt blandt andet 24 point til verdensranglisten, hvor han avancerer 145 pladser og som nummer 162 nu er tredjebedste dansker efter Rasmus Højgaard (97) og Marcus Helligkilde (131), der med søndagens 2.-plads i Challenge Costa Brava avancerede 20 pladser.

Tennis. Clara Tauson kom som 5.-seedet smertefrit gennem 1. runde af WTA 250-turneringen i Courmayeur. Med 6-2, 6-2 besejrede Tauson, der er nummer 49 på den opdaterede verdensrangliste, schweizeren Stefanie Vögele. I 2. runde venter vinderen af et italiensk opgør mellem Giulia Gatto-Monticone (nr. 193) og ;Martina Caregaro (nr. 367).

Fodbold. Ovenpå søndagens 2-1-nederlag til Real Madrid har endnu en Barcelonaspiller skrevet sig på skadeslisten. Midtbanespilleren Frenkie de Jong har pådraget sig en muskelskade i højre lår og er ude i et ukendt periode.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen 1. december tiltræder Lars Robl som ny sportschef i Dansk Svømmeunion.

Svømning. Dansk Svømmeunion har per 1. december ansat Lars Robl som ny sportschef efter Lars Green Bach, der tidligere i år skiftede til Dansk Skytteunion. 61-årige Lars Robl har siden 2018 været sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund, der blandt andet kom hjem fra OL med to medaljer, begge vundet af Emma Aastrand Jørgensen. Lars Robl har en baggrund i forsvaret og var i 20 år tilknyttet Jægerkorpset, som han forlod i 2009. Siden har han været tilknyttet både FC Midtjylland og e-sportsholdet Astralis i som sportspsykolog.

Fodbold. Danmark er intet mindre end storspillende for tiden. Harder og co. har sørget for en målfest i kvalifikationskampene til VM i 2023: 7-0 over Malta, 8-0 over Aserbajdsjan og senest 8-0 over Bosnien. Dermed ligger landsholdet nummer et med en målscore på 23-0 og ligner på mange måder en favorit til at vinde gruppe E. Tirsdag gælder det Montenegro, der er på tredjepladsen: »Vi har en god selvtillid for tiden, men vi er også bevidste om, at hver kamp skal tages seriøst. Det var også derfor, at vi vandt stort over Bosnien. Vi er rigtig koncentrerede og bygger hele tiden på, gør de rigtige ting og holder os til den taktik, vi har aftalt. Med en sejr dernede kan vi tage afstand, og det er målet, for vi spiller for at blive nummer et«, siger landstræner Lars Søndergaard.

Håndbold. Hokuspokus Mikkel Hansen i fokus. Søndag scorede danskeren et spektakulært sejrsmål i sidste sekund, da Paris Saint-Germain besejrede Montpellier. Stillingen var 33-33, da PSG i sidste angreb fik frikast med bare tre sekunder tilbage. Og hvem andre end Hansen skulle tage sig af det? Han tog bolden i hånden og affyrede så et missil, der strøg ind i modsatte hjørne. Først og fremmest var det livekommentatorerne på fransk tv, der brød ud i en jubel. I de franske medier og på sociale medier, bliver Hansen også hyldet for målet med ord som »incroyable« - som kan oversættes til utroligt og »magnifique«. Hansens drømmemål er fanget i slutningen af nedenstående video.





Tennis. Ifølge en lækket mail fra WTA, de kvindelige spilleres organisation, kan uvaccinerede spillere deltage i næste års Australian Open. Det kræver dog, at de isolerer sig i 14 dage. I sidste slog Australiens immigrations minister, Alex Hawke, ellers fast at kun vaccinerede spillere vil få lov til at rejse til Melbourne. Men i den lækkede mail skriver WTA, at udsagnet fra ministeren ikke er korrekt: »Vi føler et behov for at nå ud til jer alle for at opklare falsk og vildledende information, som for nylig er blevet spredt om betingelserne for næste års Australian Open«, skriver organisationen i mailen.