Fænomenal Tauson afværger fem matchbolde og spiller sig i finalen

Tennis. Clara Tauson kan se tilbage på et særdeles succesfyldt 2021, hvor hun har vundet to rigtige WTA-turneringer og tillige har en triumf i en mindre WTA-turnering i Chicago på cv’et. Søndag kan hun lukke året med endnu en turneringsgevinst i Courmayeur i Italien, hvor hun i en højspændt og dramatisk semifinale mod russeren Liudmila Samsonova var hele følelsesregistret igennem, men til sidst fik raget en meriterende sejr i tre sæt til sig. 4-6, 7-6 (10-8) 6-4 sluttede det i den mere end to en halv time lange forestilling.

Den 18-årige dansker hamrede i vrede flere gange ketsjeren i halgulvet, da hun nede med et sæt og 2-4 i andet sæts tiebreak havde lavet to dobbeltfejl i træk. Men så viste Tauson, hvorfor hun regnes for et af de største talenter overhovedet. Hun har en mental styrke som en dreven og erfaren spiller. Med fire matchbolde til Liudmila Samsonova kravlede Tauson ud af sækken og trådte i karakter. Den femte matchbold blev afværget, inden danskeren satte kurs mod sætgevinsten og derefter fightede sig til finalepladsen i et tæt opgør, hvor hun vandt 106 bolde mod den hårdtslående Liudmila Samsonovas 108.

»Jeg ved ikke lige, hvad der skete«, var den første analyse fra Clara Tauson i det obligatoriske on court-interview. I finalen søndag venter enten italieneren Jasmine Paolini eller kroaten Donna Vekic, der er tidligere top-20-spiller.

Fodbold. Traditionsklubben Arsenal indledte Premier League-sæsonen med tre smertefulde nederlag og en målscore på 0-9, men så vendte det hele mod Norwich 11. september. Lørdag spillede London-holdet så den 7. kamp i træk uden nederlag, da det blev til en gevinst på 2-0 i Leicester.

Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix Arsenal har endnu ikke tabt med Ramsdale på mål i Premier League.

Hjemmeholdet pressede voldsomt på i 2. halvleg, men Arsenals nye målmand Aaron Ramsdale overstrålede kollegaen Kasper Schmeichel i den anden ende af banen samt alle andre, da han igen havde en glimrende dag mellem stængerne. Med sejren – Arsenal har endnu ikke tabt med den 23-årige Ramsdale på mål i Premier League – som blev skabt på scoringerne af Gabriel og Emile Rowe Smith tidligt i 1. halvleg, har Arsenal 17 point efter 10 kampe.

Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix Reece James (tv) scorede to gange i Newcastle.

Længere oppe i Premier League-tabellen blev topholdet Chelsea den helt store vinder denne lørdag eftermiddag. Med Andreas Christensen på banen i hele kampen vandt Champions League-mestrene 3-0 i Newcastle. Manchester City tabte med ti mand efter Aymeric Laportes sensationelt på hjemmebane til Crystal Palace med 0-2, mens Liverpool formøblede en 2-0-føring hjemme mod Brighton og kun fik 2-2. Chelsea fører dermed Premier League med 25 point, Liverpool har 22 og Manchester City 20.

Håndbold. At Aalborg-mændene er særdeles svære at slå, det har flere hold i ind- og udland mærket i de senere år. Lørdag var det så Bjerringbro-Silkeborgs tur til at føle kraften fra nord. Bjerringbro-Silkeborg var foran med seks mål med 18 minutter tilbage af hjemmekampen, men det nordjyske mesterhold leverede et fremragende comeback og vandt ligakampen med 31-30. Dermed holder Aalborg sig i haserne på ubesejrede GOG, som vandt 32-27 over KIF Kolding.

Fodbold. Den danske angriber Emil Riis blev matchvinder for Preston, da han stod for begge holdets mål i sejren på 2-0 hjemme over Luton i Englands næstbedste række.

Fodbold. Bayern München fik vasket det store 0-5-nederlag i pokalturneringen til Mönchengladbach tidligere i ugen af sig, da storklubben besejrede Union Berlin i Bundesligaen med 5-2. Robert Lewandowski scorede to gange for topholdet i de første 23 minutter i den tyske hovedstad og er nu oppe på 12 ligamål i ti kampe i denne sæson. Andetsteds i Bundesligaen kom den tidligere OB’er Jacob Barrett Laursen på tavlen for Armenia Bielefeld, da han udlignede til 1-1, men det rakte ikke til point hjemme mod Mainz 05 og træner Bo Svensson, der hev en 2-1-sejr med hjem. Mainz ligger nummer 5 med 16 point.

Fodbold. Joakim Mæhle spillede samtlige 90 minutter, da Atalanta to gange kom tilbage og spillede 2-2 på hjemmebane i Serie A mod Lazio.

Fodbold. Efter fem ligakampe i træk uden scoringer var den 21-årige Real Madrid-wing Vinicius Junior lørdag eftermiddag igen afgørende for storklubben, da det i en uskøn forestilling blev til en sejr på 2-1 i Elche. Brasilianeren scorede midt i 1. halvleg og midt i 2. halvleg, inden hjemmeholdet fik reduceret. Vinicius Juniors ligamål nummer 6 og 7 i denne sæson sendte samtidigt Real Madrid tilbage på førstepladsen på bedre målscore end Sociedad. Begge klubber har 24 point.

Fodbold. Paris Saint-Germain vendte fredag på hjemmebane 0-1 til en 2-1-sejr mod de regerende franske mestre fra Lille. Comebacket skete vel at mærke efter at Lionel Messi havde forladt grønsværen i pausen. Marquinhos og Angel Di Maria sikrede PSG-sejren med to mål i opgørets sidste kvarter. Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev Messi taget ud på grund af en mindre muskelskade, som også forhindrede ham i at deltage i træningen torsdag. »Det var for at skåne ham, og vi håber, at han vil være til rådighed mod Leipzig (i Champions League i næste uge, red.)«, siger cheftræner Mauricio Pochettino.

Fodbold. HB Køges forsvarende mestre i Gjensidige Kvindeligaen marcherer videre og er også ubesejrede efter 11 af 14 kampe i grundspillet. Lørdag blev det til en 1-0-sejr på udebane mod Brøndby. Maddie Pokorny blev matchvinder kort inde i 2. halvleg, da Brøndbys sidste skanse Ann-Kathrin Dilfer kom for sent ned til afslutningen. HB Køge topper rækken med 31 point foran Fortuna Hjørring, som efter en 5-0-sejr ude over AaB har 24 point.

Fodbold. Spillere som Christian Eriksen med en indopereret ICD-enhed kan ikke spille i Italien, men det er formentlig muligt at udføre sit hverv i England. Over for den britiske avis The Telegraph bekræfter Det Engelske Fodboldforbund (FA), at man som spiller ikke automatisk er udelukket, hvis man har en avanceret pacemaker indopereret. I stedet vil hvert enkelt sag blive vurderet individuelt af en kardiolog for at finde ud af, om det er forsvarligt for spilleren at gå på banen, oplyser FA ifølge Ritzau til The Telegraph.

Håndbold. Den nuværende assistenttræner på herrelandsholdet, Henrik Kronborg, bliver fra den kommende sæson ny cheftræner i Skjern Håndbold, hvor Mathias Madsen er midlertidig afløser for Claus Dalgaard-Hansen, som har ønsket at stoppe med det samme. Til Ritzau oplyser Henrik Kronborg, at han fortsætter som assistenttræner på landsholdet efter tiltrædelsen i Skjern næste sommer. Henrik Kronborg har fået en toårig kontrakt i Skjern.

Håndbold. Også cheftræneren på kvindelandsholdet, Jesper Jensen, er en mand med to jobs et par år endnu. Jesper Jensen fortsætter på klubplan i Team Esbjerg efter en kontraktforlængelse frem til sommeren 2024. Landstrænerkontrakten løber til og med 2023.

Tennis. Clara Tausons WTA-semifinale i italienske Courmayeur er programsat til kl. 16. Her møder den 18-årige dansker russeren Liudmila Samsonova. Tauson vandt spillernes hidtil eneste indbyrdes opgør på gruset i Charleston tidligere på året. »Jeg ved, at hun server rigtig godt og rammer bolden hårdt. Det bliver en kamp med mange vindere, og jeg skal kæmpe igen, det er helt sikkert«, sagde Tauson fredag efter sejren i kvartf