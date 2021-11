Du har hørt om Dolberg og Skov, men hvem fanden er nu ham Sebastian Jørgensen?

Umiddelbart virkede kampen mellem de to oprykkere fra Lyngby og Silkeborg i midten af december 2019 ikke som noget, der ville blive historisk. Kampen sluttede 1-0 til hjemmeholdet foran 2.434 tilskuere på et mål efter pausen af Marcel Rømer, der rykkede Lyngby tættere på top-6, mens Silkeborg røg endnu længere ned i nedrykningsdyndet, selv om man var kommet sig over den frygtelige sæsonstart på 12 kampe uden en sejr. Hvis Lyngby var blevet besejret, havde man endda fået fat i Esbjerg på næstsidstepladsen, men det endte altså med efterårets 14. nederlag i 20 kampe, og fremtidsudsigterne var lige så mørke som decembervejret for Kent Nielsens tropper – med en enkelt undtagelse.

Med 12 minutter igen blev den 19-årige Sebastian Jørgensen nemlig skiftet ind til sin længe ventede Superliga-debut i stedet for Jeppe Okkels, så det, der var sort i sort for de fleste silkeborgensere, blev en historisk dag for den unge højrekant.