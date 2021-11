Kinesisk tennisspiller forsvundet efter sexanklager mod tidligere topleder: Hvor er hun?

Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai er ikke set, siden hun for godt to uger siden rettede stærke anklager mod toppen af det kinesiske kommunistparti. På det sociale medie, Weibo, anklagede hun den tidligere kinesiske kommunistleder Zhang Gaoli for et seksuelt overgreb, og siden da har hun været som sunket i jorden. I opslaget skrev hun, at hun var blevet presset til sex, men ikke havde nogen beviser for påstanden.

Opslaget fik dog kun lov til at stå i en lille halv time, inden det var blevet fjernet – formentlig på grund af den meget stærke censur, der hersker i Kina, som særligt slår til, hvis store personligheder bliver udsat for kritik. Det forhindrede dog ikke opslaget i at gå viralt.