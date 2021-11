Bayern taber efter dansk scoring, og Holger Rune er én sejr fra top-100

Fodbold. Mads Valentin Pedersens første scoring i Bundesligaen bidrog til en yderst sjælden sejr til FC Augsburg mod topholdet Bayern München. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller scorede til 1-0 med et strakt vristspark, hvilket grundlagde 2-1-sejren. Det er blot tredje gang i 21 kampe det lykkes Augsburg at besejre Bayern, og de første to sejre var i sæsoner, hvor Bayern allerede havde sikret sig det tyske mesterskab. Andre Hahn bragte Augsburg på 2-0 og Robert Lewandowski reducerede lige inden pausen i en kamp, hvor Bayern havde bolden i 79 procent af tiden.

Tennis. En veloplagt Holger Rune var 70 minutter om at nedkæmpe den 198 cm høje amerikaner Maxime Cressy og sikre sig en plads i semifinalen i Challenger-turneringen i Pau, der kan blive skelsættende for den 18-årige dansker. Holger Rune er nu kun én sejr fra at slå sig ind i verdensranglistens top-100. Den chance har han i lørdagens semifinale mod den 20-årige tjekke Jiri Lehecka, der er nummer 159 i verden. Holger Rune er 2.-seedet i turneringen, men den højst rangerede af de tilbageværende, efter den 40-årige topseedede spanier, Feliciano Lopez (nr. 104), tabte sin kvartfinale. Den anden semifinale står således mellem Radu Albot fra Moldova (nr. 137) og ukraineren Sergiy Stakhovsky (nr. 233). Holger Rune tabte sit eneste serveparti mod Cressy, da han blev brudt blandt til 0-2 i andet sæt.

Fodbold. Bundholdet Hobro vandt for anden gang i denne sæson i 1. division, da rækkens nummer 2, Hvidovre, blev besejret 2-0. Kasper Høgh headede et hjørnespark i mål efter 11 minutter, og da Hvidovre pressede hårdt på for en udligning slog Mathias Nygaard til med 2-0-scoringen. Hvidovre følte sig snydt for et straffespark ved stillingen 1-0, men måtte nøjes med Mohamad Fakhri Al-Nasers reducering i overtiden. Midt i rækken vandt HB Køge 3-0 over Esbjerg i en vigtig kamp om at kommer med i top-6.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Fodbold. Brøndby er af Uefa blev idømt en bøde på 43.000 euro (ca. 320.000 kr.) for adskillige regelbrud under Europea League-kampen mod skotske Rangers. Objekter kastet på banen, brug af pyroteknik og andre tilskueruroligheder, nævner Det Europæiske Fodboldforbund som nogle af de forseelser, der skal betales for.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Tennis. Med en sejr på 2-6, 7-5, 7-6 (7-5) over russeren Andrey Rublev er den 22-årige nordmand Casper Ruud overraskende videre til semifinalen ved ATP Finals i Torino, hvor der venter mere russisk modstand i skikkelse af Daniil Medvedev, der er nummer 2 i verden. Casper Ruud kom med i finalestævnet på yderste mandat, og det var i femte forsøg hans første sejr over Rublev. »Jeg må takke min arm for, ar jeg kunne vinde kampen med et servees, for jeg var så nervøs. I morgen bliver den største kamp i min karriere«, sagde Ruud i sit sejrsinterview. Den anden semifinale står mellem den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, og tyskeren Alexander Zverev.

Sejlsport. Frederik Rask og Jakob Precht vandt den anden af dagens tre sejladser, avancerede for tredje dag i træk og er nu sammenlagt nummer 7 ved VM for 49er i Oman.

Fodbold. Uefa har reduceret straffen for Antoine Griezmanns røde kort mod Liverpool i Champions League fra to til en dags karantæne, så franskmanden alligevel kan være med for Atletico Madrid på onsdag mod AC Milan.

Håndbold. Landsholdsspilleren Simon Hald er testet positiv for coronavirus, oplyser hans tyske klub, Flensburg-Handewitt.

Tennis. FN’s menneskerettighedskontor vil se beviser for, at den 35-årige kinesiske tennisstjerne Peng Shuai, der ikke har givet lyd fra sig siden 2. november, er i god behold. »Det er vigtigt at få beviser på, hvor hun er, og hvordan hun har det. Vi anmoder kraftigt om, at der igangsættes en transparent efterforskning af hendes anklager om seksuelle overgreb«, siger FN-talskvinden Liz Throssell ifølge Ritzau.

Kvindernes internationale tennisorganisation, WTA, har i jagten på dialog med kineserne meldt sig klar til at aflyse alle turneringer i Kina, såfremt der ikke snart kommer information fra de kinesiske myndigheder vedrørende Peng Shuai, der for mere end to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb. »Vi er helt sikkert forberedte på at stoppe vores forretninger og håndtere alle de komplikationer, der vil følge med«, siger WTA-chefen Steve Simon til CNN. Kina er et af de mest besøgte lande på WTA Tour. Alene i 2021 var der planlagt 11 turneringer i Kina, men samtlige turneringer blev dog aflyst på grund af coronapandemien.

Eurosports kommentator, Michael Mortensen, siger til Ritzau, at udmeldingen fra WTA næppe vil gøre det store indtryk på kineserne. »Et eller andet sted tror jeg, at kineserne vil være ligeglade. De ved godt, at WTA har brug for deres turneringer, og at WTA har brug for pengene. Kinesisk tennis er en kæmpe magtfaktor rent økonomisk, og det er virkelig dem, der spytter i kassen«, siger Michael Mortensen.

Direkte sport i tv Fredag 19. november TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Masters 19.30 Esport:Porsche Carrera Cup 21.30 Fodbold: Fuenlabrada-Mirandes TV3 Sport 11.25/14.55 Formel 1: GP Qatar, træning 13.30 Galop: The Bahrain International 19.00 Fodbold: OB-Viborg 21.30 Dart: Grand Slam 04.05 Ishockey: Vancouver-Winnipeg TV3 Max 20.30 Fodbold: Augsburg-Bayern M. Eurosport 1 11.00 Rally: VM-afdeling 19.00 Svømning: International League Eurosport 2 19.00 Golf: RSM Classic TV 2 Sport X 11.30/18.30 Tennis: ATP Finals (m) 04.00 Basketball: Phoenix-Dallas Vis mere

Fodbold. Truppen til kvindernes VM-kvalifikationskamp mod Rusland 30. november er ramt af et par afbud. Forsvarsspilleren Simone Boye Sørensen fra Arsenal og angriberen Rikke Marie Madsen fra Vålerenga er ude, og landstræner Lars Søndergaard har i stedte udtaget to HB Køge-spillere, Isabella Obaze og Cecilie Fløe.

Fodbold. Danmark har overhalet Mexico og er nu nummer 9 på Fifa’s verdensrangliste, der fortsat toppes af Belgien foran Brasilien og Frankrig, mens Italiens europamestre er rykket 2 pladser baglæns til 6.-pladsen.

Fodbold. Manchester City må i de kommende 10 dage undvære belgieren Kevin De Bruyne, der er testet positiv for coronavirus.

Golf. Alle fire danskere er med i kampen om sejren i European Tours sæsonfinale i Dubai, selv om de alle fik at mærke, at banens sidste 9 huller er markant sværere end de første 9. Jeff Winter var således i en delt føring efter fem birdies på de første 7 huller, mens de tre andre på skift var oppe i top-5, men halvvejs i turneringen er Joachim B. Hansen bedste dansker som nummer 8 i 7 slag under par, mens Winther og Højgaard-tvillingerne Rasmus og Nicolai deler 13.-pladsen i 5 under par. Også den førende Rory McIlroy rutsjede baglæns, da han på det svære 18. hul slog sit tredjeslag i vandet og endte med en dobbeltbogey og en samlet score på 9 under par. Det efterlader ireren Shane Lowry, amerikaneren John Catlin og englænderen Sam Horsfield i en delt føring i 10 slag under par.

Den samlede stilling i DP World Tour Championship

Badminton. Anders Antonsen (seedet 3) er eneste tilbageværende danske spiller ved Indonesia Masters. I kvartfinalen mod den useedede thailænder Kunlavut Vitidsarn vandt Antonsen 21-11, 21-17. Antonsen skal i semifinalen nu møde Srikanth Kidambi fra Indien. Rasmus Gemke tabte til gengæld sin kvartfinale til den topseedede japaner Kento Momota, der sejrede 21-15, 21-5. Også herredoublen Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen måtte kaste håndklædet i ringen i kvartfinalen, men solgte sig dyrt mod Takuro Hoki/Yugo Kobayashi fra Japan, der vandt 19-21, 21-14, 21-19.

Håndbold. To trænere i mændenes bedste række har fredag forladt deres job. Ribe-Esbjergs træner Kristian Kristensen har valgt at sige op med øjeblikkelig virkning efter en skuffende sæsonstart, mens Jan Pytlick er blevet fyret i Sønderjyske, der er nummer 10 i ligaen med 9 point efter 12 kampe. En anden tidligere landstræner for kvinderne, Klavs Bruun Jørgensen, er med det samme tiltrådt som ny træner i Sønderjyske. Ribe-Esbjerg, der får a