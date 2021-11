Alle tiders bedste sæson blev kronet med den sidegevinst, det hele handler om

Legenden er enorm, og der vil gå mange år, før nogen kommer bare i nærheden af de 15 sejre på European Tour og 10.-pladsen på verdensranglisten, der gør Thomas Bjørn til alle tiders største danske golfspiller.

Thomas Bjørn førte an i en æra, der for en snes år siden blev kaldt ’det danske golfmirakel’, og som en naturlig konsekvens blandt andet betød 12 år i træk fra 2005 til 2017 med dansk deltagelse i alle sæsonens fire major-turneringer for mænd. De seneste to år har Danmark været repræsenteret i tre af mændenes syv majors, der er blevet afviklet.