Atlético er den store vinder på CL-aften med seks røde kort og en scoringsrekord

Fodbold. Atlético Madrid indledte sidste runde af gruppespillet på sidstepladsen i gruppe B, men de spanske mestre slap ud af sækken og er videre i Champions League med en 3-1-sejr ude over FC Porto i en krigerisk kamp, hvor den franske dommer Clément Turpin tre gange hev det røde kort op af baglommen. Da AC Milan samtidig tabte 2-1 hjemme mod et reservespækket Liverpool-hold, sluttede Serie A’s tophold sidst og er færdig med europæisk fodbold i denne sæson. FC Porto dominerede mod Atlético og Jan Oblak måtte levere et par store redninger, inden Antoine Griezmann stod det rigtige sted efter et forlænget hjørnespark og bragte Atlético foran. Derefter var stemningen på kogepunktet, især på sidelinjen, hvor besindelsen blev mistet flere gange, så hvert hold og FC Portos reservemålmand fik rødt kort, inden Atletico scorede på tokontraangreb og FC Porto i sidste minut reducerede til 3-1.

Champions League Aftenens kampe GRUPPE A

Paris SG - Club Brugge 4-1 1-0 og 2-0 Kylian Mbappé (2 og 7) 3-0 Lionel Messi (38) 3-1 Mats Rits (68) 4-1 Lionel Messi (straffe 76) RB Leipzig-Manchester City 2-1 1-0 Dominik Szoboszlai (24) 2-0 André Silva (71) 2-1 Riyad Mahrez (76). Udvist: Kyle Walker, City (82) GRUPPE B FC Porto-Atlético Madrid 1-3 0-1 Antoine Griezmann (56) 0-2 Ángel Correa (90) 0-3 Rodrigo De Paul (90+2) 1-3 Sérgio Oliveira (straffe 90+5). Udvist: Wendell, Porto (70), Agustin Marchesin, Porto (75), Yannick Ferreira-Carrasco, Atlético (67) Milan-Liverpool 1-2 1-0 Fikayo Tomori (29) 1-1 Mohamed Salah (36) 1-2 Divock Origi (55). Tilskuere: 56.237 GRUPPE C Dortmund-Besiktas 5-0 1-0 Donyell Malen (29) 2-0 (straffe) og 3-0 Marco Reus (45 og 53) 4-0 og 5-0 Erling Braut Håland (68 og 81). Udvist: Welinton, Besiktas (43) Ajax-Sporting CP 4-2 1-0 Sebastien Haller (straffe 8) 1-1 Nuno Santos (22) 2-1 Antony (42) 3-1 David Neres (58) 4-1 Steven Berghuis (62) 4-2 Tabata (78) GRUPPE

Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol 1-1 1-0 Fernando (42) 1-1 Boban Nikolov (90) Real Madrid-Inter 2-0 1-0 Toni Kroos (17) 2-0 Marco Asensio (79). Udvist: Nicolò Barella, Inter (64) 12 er klar til 1/8-finalerne Gruppe A: Manchester City og Paris SG Gruppe B: Liverpool og Atlético Madrid Gruppe C: Ajax og Sporting CP Gruppe D: Real Madrid og Inter Gruppe E: Bayern München Gruppe F: Manchester United Gruppe H: Chelsea og Juventus

Sébastien Heller skulle bare bruge 8 minutter på at slå en rekord, der ellers tilhørte Cristiano Ronaldo. Ajax-angriberen fra Elfenskysten scorede på straffespark til 1-0 i en 4-2-sejr over Sporting CP. Dermed har Heller som den blot anden scoret i alle seks kampe i gruppespillet, men med i alt 10 mål overgår han Ronaldos 9 mål i 2017. Ajax og Liverpool som det første engelske hold nogen sinde er videre fra gruppespillet med maksimumpoint, mens Real Madrid snuppede en førsteplads ved at besejre Inter 2-0.

Erling Håland er netop vendt tilbage efter en skadespause, og nordmanden er straks gået i gang med at udbygge sin vanvittige scoringsstatistik. Håland startede ude i den betydningsløse kamp mod Besiktas, men han kom ind efter 63 minutter, da Dortmund førte 3-0 og tyrkerne havde fået et rødt kort, og scorede på to hovedstød, så sejren blev på 5-0. Håland har nu scoret 23 mål i 19 kampe i Champions League og 72 gange i 74 kampe for Dortmund.

Ingen danske spillere var i aktion i aftenens kampe. Mohamed Daramy og Victor Jensen sad på reservebænken for Ajax, Andreas Jungdal var reservemålmand for AC Milan, der er uden den skadede Simon Kjær, og hos RB Leipzig er Yussuf Poulsen ligeledes skadet. Onsdag er der mulighed for dansk spilletid hos Chelsea, Salzburg, Atalanta, Sevilla og Malmö FF’s nykårede svenske mestre.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Fodbold. Paris SG vandt 4-1, men RB Leipzig var den største vinder i sidste spillerunde i Champions Leagues gruppe A. Med 2-1 over Manchester City sikrede RB Leipzig tredjepladsen og dermed retten til at spille videre i Europa League. Kylian Mbappé scorede to gange i de første 7 minutter, det andet på en spektakulær helflugter med en medløbsbold fra Angel Di Maria, inden Lionel Messi på et langskud og et straffespark, som var begået mod ham, sikrede Paris SG en ubetydelig sejr på 4-1 over Club Brugge, der dermed er færdig med europæisk fodbold i denne sæson. Manchester City er trods nederlag i Leipzig sikker på førstepladsen, mens Paris SG var sikker på at avancere på andenpladsen.

Håndbold. Puerto Rico indledte kvindernes VM med at tabe 55-15 til Holland, men nu er den mellemamerikanske nation klar til mellemrunden i Spanien. Med en sejr på 30-24 blev Usbekistan sendt over i President’s Cup, mens Puerto Rico de kommende dage skal spille mod Norge, Rumænien og Kasakhstan. Anna Gros scorede 12 gange, da Slovenien spillede 25-25 mod Angola og dermed er sikker på avancement til mellemrunden.

Fodbold. Glen Riddersholms tid som cheftræner i Racing Genk blev ekstrem kort. Dagen efter fyringen af John van der Brom meddelte den belgiske klub i dag, at den har ansat tyskeren Bernd Storck som ny cheftræner, hvilket sender Riddersholm tilbage i rollen som ’first team coach’.

Håndbold. GOG lagde endnu et stort resultat oveni i god sæson, da den tyske pokalvinder Lemgo blev besejret 34-28 i European League. GOG kom foran 4-0, men blev indhentet ved 10-10, inden GOG scorede fem mål i træk frem til pausen. 17-11 blev til 17-16 i en periode med masser af kontrascoringer, inden GOG fik lavet det afgørende hul med 4 ml i træk. Mathias Gidsel fremtvang adskillige straffeskast, som Emil Madsen omsatte og dermed endte som topscorer med 9 mål på 11 afslutninger.

Fodbold. HB Køge-kvindernes træner Søren Randa-Boldt skal opereres for tyktarmskræft og skal derefter i kemoterapi. Han er derfor fraværende på sidelinjen, når klubben afslutter Champions League-gruppespillet mod FC Barcelona i næste uge. »Heldigvis har kræften ikke nået at sprede sig, og det danske sundhedsvæsen er kompetent, så jeg føler, at jeg er i trygge hænder«, siger Søren Randa-Boldt til HB Køges hjemmeside, hvor han tilføjer, at han vil styre sine tropper i torsdagens hjemmekamp mod Hoffenheim, inden assistent Kim Daugaard vikarierer som cheftræner.