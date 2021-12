Viktor Axelsen spiller på det højeste niveau, verden længe – om nogensinde – har set

Pandemien bliver ved med at påvirke badminton på højeste internationale niveau, fordi det er en af de sportsgrene, hvor de største turneringer i særlig udstrakt grad kræver rejseaktivitet mellem Asien og Europa. Derfor er det et ganske ekstraordinært VM, der søndag bliver slået i gang i Huelva på den spanske atlanterhavskyst.

På nær et enkelt par i mixed double uden tilknytning til det nationale forbund har Indonesien trukket alle sine tilmeldte deltagere ud af turneringen. Det betyder, at verdens for tiden to bedste herredoubler, de olympiske mestre i damedouble og yderligere fem aktører fra verdensranglistens top-10 bliver hjemme.