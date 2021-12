Liverpool holder snor i City, mens Chelsea taber terræn

Fodbold. Efter Manchester Citys 7-0-sejr over Leeds i Premier League tirsdag var det afgørende for de to andre klubber i toptrioen, Liverpool og Chelsea, også at score tre point torsdag aften. Det lykkedes fint for Liverpool, der hjemme besejrede Newcastle 3-1, men det gik galt for Chelsea. Trods hjemmebane og en 1-0-føring måtte holdet, der havde Andreas Christensen på bænken, nøjes med 1-1 mod Everton. Dermed fører City efter 17 runder med 41 point foran Liverpool med 40 og Chelsea med 37.

Fodbold. Danmark skal møde begge finalisterne ved det seneste VM i Nations League næste år. Det står klart efter en lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon torsdag. Her endte fodboldlandsholdet i gruppe 1 med Frankrig, Kroatien og Østrig. Franskmændene slog som bekendt Kroatien ved VM i 2018. Kasper Hjulmands mandskab er en del af det øverste niveau i Nations League, som er inddelt i fire niveau, fra A til D. Ud over at være forsvarende verdensmester er Frankrig også forsvarende Nations League-mester efter at have slået Spanien i finalen i den seneste udgave af turneringen. Gruppespillet i den kommende udgave af Nations League afvikles fra juni til september næste år.

Her er grupperne på Nations Leagues A-niveau:

Gruppe 1: Frankrig, Danmark, Kroatien, Østrig

Gruppe 2: Spanien, Portugal, Schweiz, Tjekkiet

Gruppe 3: Italien, Tyskland, England, Ungarn

Gruppe 4: Belgien, Holland, Polen, Wales

Badminton. Anders Antonsen levede i den grad op til sin status som 3. seedet ved VM i spanske Huelva, da han torsdag spillede 3. runde. Danskeren vandt ubesværet 21-9, 21-11 over Lee Cheuk Yiu fra Hongkong, og fredag spiller den veloplagte dansker kvartfinale mod Lee Zii Jia fra Malaysia, der besejrede Hans-Kristian Vittinghus i tre sæt. Rasmus Gemke røg også ud torsdag, så Anders Antonsen er den eneste tilbageværende danske single ved VM. Mod indiske H.S. Prannoy tabte Gemke efter en gyserafslutning i tre sæt med 21-16, 8-12, 20-22.

Sent torsdag sørgede Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen for, at Anders Antonsen ikke er den eneste dansker, der skal i aktion ved VM fredag. Her vandt den danske double over det russiske par Vladimir Ivanov og Ivan Sozonov 22-20, 14-21, 21-11.

Fodbold. Chelsea med Pernille Harder på banen hele kampen blev sorteper i den stærke Champions League-gruppe A, da holdet torsdag aften tabte 0-4 hos Wolfsburg, mens Juventus besejrede Servette 4-0. Dermed sluttede Juventus, Wolfsburg og Chelsea alle med 11 point efter de seks kampe, men i den nævnte rækkefølge.

Fodbold. Louis van Gaal er i gang med sit sidste år som hollandsk landstræner. På et pressemøde torsdag har 70-årige van Gaal sagt, at han forlader jobbet, når hans kontrakt udløber ved udgangen af 2022. Det skriver flere medier, herunder hollandske De Telegraaf. Van Gaal har stået i spidsen for Holland siden august. Det er hans tredje tørn som landstræner i hjemlandet.

Curling. Håbet om at komme med til vinter-OL lever for de danske curlingmænd, selv om det torsdag aften blev til et nederlag til Tjekkiet ved et kvalifikationsstævne i Holland. Danmark tabte 5-7 til tjekkerne i den sidste af de otte indledende kampe ved stævnet. Det rækker til en fjerdeplads, hvilket betyder, at Danmark skal møde taberen af en kamp mellem anden- og tredjepladsen – Italien og Tjekkiet – om en OL-billet.

Svømning. Mathias Zander Rysgaard i 100 m fri og Thea Blomsterberg i 100 m brystsvømning var ene om at forsvare sidste års titler, da DM på kortbane torsdag blev indledt i Esbjerg med de første 12 finaler. De øvrige danske mestre tre blev Sofie Theophil Petersen (400 m fri), Caroline Erichsen (100 m butterfly), Elisabeth Sabroe Ebbesen (200 m medley), Julie Krøyer Svendsen (100 m ryg), Oskar Lindholm (800 m fri), Alfred August Grubert (200 m ryg), Mikkel Thagaard Jakobsen (50 m bryst) og Anders Hansen (100 m medley), men mest opsigtsvækkende var finalen i 200 m rygcrawl, da den blot 14-årige Nicholas Castella fra Herlev vandt sølv.

Ishockey. Rungsted Seier Capital knækkede Aalborg Pirates i sidste sæsons DM-finaler, men i denne sæson har nordjyderne taget på mestrene. Aalborg vandt for tredje gang i træk over nordsjællænderne, da de to hold torsdag mødtes i det nordjyske. Pirates sejrede denne gang 3-1. Sejren blev grundlagt i første periode. Her blev to af Aalborgs mål scoret.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jakobsen har torsdag sat navne på sine 20 spillere til EM i januar. Og det er en trup uden de helt store kaniner. Der er således blevet plads til alle de spillere, der i sommer var med til at spille Danmark i OL-finalen, minus GOG’s Morten Olsen, der stoppede på landsholdet efter OL. Derudover er Jannick Green kommet med som den tredje målvogter, og stregspilleren René Antonsen samt bagspillerne Rasmus Lauge, Niclas Kirkeløkke og Aaron Mensing er ligeledes nye i forhold til OL. 30-årige Lauge missede i 2021 både VM og OL med en alvorlig knæskade, som han siden er kommet tilbage fra. EM afvikles i Ungarn og Slovakiet fra 13. til 30. januar, og Danmark møder Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien i sin indledende pulje.

Badminton. Den danske par i mixed double, Alexandra Bøje-Mathias Christiansen, er færdig ved VM i spanske Huelva. Torsdag eftermiddag var Tang Chun Man-Tse Ying Suet fra Hongkong for stærke og vandt i 3. runde 21-15, 16-21, 21-16. Det blev også farvel for doublen Maiken Fruergaard-Sara Thygesen, der tabte 13-21, 19-21 til sydkoreanerne Kong Heeyong-Kim Soyeong. Til gengæld fortsætter Singapores Loh Kean Yew med at imponere, efter han sendte Viktor Axelsen ud i 1. runde. Torsdag gik det ud over Thailands Kantaphon Wangcharoen, som blev besejret 21-4, 21-7!

Nu er også walisiske Gareth Bale på Real Madrids liste over coronaramte spillere. Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix

Fodbold. La Ligas førerhold Real Madrid er blevet hårdt ramt af coronavirus. Onsdag meddelte klubben, at veteranerne Marcelo og Luka Modric havde leveret positive test. Torsdag er yderligere fire spillere kommet på listen, skriver Real Madrid på sin hjemmeside. Det drejer sig om Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo og Andriy Lunin. Real Madrid møder i løbet af den næste uges tid Cadiz og Athletic Bilbao, inden den bedste spanske række går på en julepause, der varer til starten af januar. Real Madrid fører La Liga med otte point ned til nærmeste forfølger, Sevilla, der dog har en kamp i hånden.

Fodbold. 42-årige Henrik Hansen nåede over 300 kampe i Superligaen som spiller i blandt andet AC Horsens, OB og SønderjyskE. Nu skal han stå i spidsen for sidstnævnte som træner. SønderjyskE meddeler således, at Henrik Hansen er ansat på en kontrakt gældende til sommeren 2024. En anden tidligere SønderjyskE-spiller, Niels Lodberg, bliver Hansens assistent. Henrik Hansen, der komme fra et job som assistent i OB, og Niels Lodberg har netop fået UEFA’s Pro-licens, der er den højeste træneruddannelse. Duoen tiltræder 1. januar og har første træningsdag 10. januar. Simon Poulsen har siden fyringen af tyskeren Michael Boris 31. oktober fungeret som midlertidig cheftræner.

Håndbold. Aalborg Håndbold har forlænget sit samarbejde med klubbens kamprekordholder Buster Juul. Venstrefløjen har lavet en aftale, der gælder til sommeren 2024, meddeler Aalborg Håndbold på sin hjemmeside. 28-årige Juul er i gang med sin niende sæson i klubben. Det er blevet til 333 kampe og 1.070 mål, hvilket blandt andet har hjulpet holdet til fire mesterskaber og en pokaltitel.

Håndbold. Herning-Ikast Håndbold får fra starten af næste sæson tilgang af målvogteren Andrea Austmo, der nu spiller i norske Vipers. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside. 27-årige Austmo skal konkurrere med Jessica Ryde om spilletiden, når den 40-årige klublegende Sabine Englert efter 13 år i klubben drager videre.

E-sport. Astralis lever endnu i den store Counter Strike-turnering Blast Premier World Final, der har en samlet præmiepulje på 6,6 millioner kroner. Torsdag besejrede holdet svenske Ninjas In Pyjamas (NIP) med den tidligere Astralis-spiller Patrick ’Es3tag’ Hansen 2-1. Astralis var ellers bagud 0-8 på den sidste og afgørende bane, men kom altså tilbage og tog sejren, efter at der måtte tages ekstra runder i brug. Turneringen fortsætter frem til finalen på søndag.

Fodbold. Lyngby Boldklub har ansat Nicas Kjeldsen som fodboldchef. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Nicas Kjeldsen har de seneste ti måneder haft opgaver i den sportslige ledelse, og den rolle er nu blevet gjort permanent og har fået en titel. Kjeldsen udgør den sportslige ledelse sammen med direktør Andreas Byder og den tidligere sportschef Birger Jørgensen.

Fodbold. Premier League rapporterer om endnu en udsat kamp. Coronaudbrud i Leicesters trup gør det umuligt at afvikle torsdag aftens kamp mod Tottenham, der i sidste uge var hårdt ramt af positive test.