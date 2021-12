41-årig bliver alle tiders ældste verdensmester i svømning

Svømning. Kortbane-VM i Abu Dhabi bød mandag både på endnu en verdensrekord og en bedrift af endnu mere unik, da brasilianeren Nicholas Santos blev verdensmester i en alder af 41 år med sejren i 50 meter butterfly. Santos havde allerede rekorden som ældste VM-medaljevinder med sin bronze fra langbane-VM i 2009. Verdensrekorden blev sat i kvindernes 50 meter rygcrawl, hvor den olympiske mester i 100 meter butterfly, canadieren Maggie MacNeil, med 25,27 sek. vandt guldet med en tid, der var 0,33 hurtigere end verdensrekorden, som tilhørte hollænderen Kira Toussaint. Julie Kepp Jensen blev nummer 8 i finalen i 26,50 sek. en halv time efter, hun havde tangeret sin personlige rekord i 50 meter fri på 24,03 sek., hvilket rakte til en 12.-plads i semifinalen. Samme placering opnåede Tobias B. Bjerg i 50 meter brystsvømning, hvor han med 26,45 sek. var 0,24 sek. fra en plads i finalen.

Direkte sport i tv Mandag 20. december TV 2 Sport 06.20 Svømning: Kortbane­-VM, indledende 14.50 Svømning: Kortbane­-VM, finaler 21.00 Fodbold: Lugo-­Almeria TV3 Sport 09.50 Alpint: World Cup, storslalom (m) 13.20 Alpint: World Cup, storslalom (m) 20.00 Dart: VM 02.10 Am. fodbold: Chicago-­Minnesota TV3 Max 01.05 Ishockey: Buffalo-­Columbus TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Levante-­Valencia 01.30 Basketball: Boston-­Philadelphia Vis mere

Fodbold. 1. divisionstopholdet FC Helsingørs jagt på en plads i næste sæsons Superliga bliver uden målmanden Kevin Stuhr Ellegaard, der som 38-årig har indstillet karrieren med øjeblikkelig virkning. Til gengæld vil FC Helsingør råde over Kristoffer Munksgaard, der efter to forlader Fremad Amager som erstatning for FC Helsingørs topscorer, Sebastian Czajkowski, der også er stoppet.

Håndbold. Onsdagens topkamp i mændenes liga mellem GOG og Skanderborg Aarhus er udsat, fordi seks ansatte i GOG er testet positive for coronasmitte og alle i klubben derfor er sendt hjem indtil 26. december.

Tennis. I den spegede sag, hvor kineseren Peng Shuai spiller hovedrollen, er der en ny udvikling. Peng Shuai ser nemlig ud til at have trukket sine anklager om overgreb begået af den tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli tilbage. »For det første skal jeg understrege, at jeg har aldrig sagt eller skrevet, at nogen har begået seksuelt overgreb på mig«, siger hun ifølge Ritzau i en video som er lagt på nettet af det statskontrollerede singaporeanske medie Lianhe Zaobao. »Folk har misforstået mig«, lyder det angiveligt fra Peng Shuai.

Men den forklaring køber WTA Tour, kvindernes tennistour og fagforening, ikke. I en meddelelse sendt til nyhedsbureauet AFP siger WTA: »Disse optrædener hverken opklarer eller adresserer WTA’s primære bekymring om hendes velbefindende eller hendes mulighed for at kommunikere uden censur eller pres«, lyder det fra WTA, der 1. december meddelte, at alle dets turneringer i Kina i 2022 er aflyst på grund af sagen.

2. november skrev Peng Shuai på det sociale medie Weibo, at hun i flere perioder siden 2011 var blevet udsat for seksuelle overgreb af Zhang Gaoli. Opslaget blev fjernet en halv time efter, og forsvandt Shuai Peng i flere uger.

Cykling. Den 35-årige tidligere Tour de France-vinder Geraint Thomas har forlænget kontrakten med Team Ineos til udgangen af 2023.

Fodbold. Den 36-årige pensionerede tidligere superliga- og landsholdsspiller Kasper Lorentzen har ved Retten i Glostrup fået afvist et erstatningskrav mod Dansk Boldspil-Union (DBU). Det oplyser Spillerforeningen ifølge Ritzau. Kasper Lorentzen havde stævnet DBU for 7,5 millioner kroner plus renter som følge af, at han havde pådraget sig en skade på en tur med ligalandsholdet i 2013. Knæskaden plagede spilleren i flere år og han måtte indstille karrieren som 29-årig i 2015.

Fodbold. Kvartfinalerne i kvindernes Champions League kommer til at byde på et danskermøde. Juventus, som har Matilde Lundorf og Sofie Junge-Pedersen i truppen, skal møde Lyon og Signe Bruun. Real Madrid og FC Barcelona skal udkæmpe en Clasico-duel, mens Bayern München skal møde Paris Saint-Germain. Arsenal med Simone Boye Sørensen skal møde Wolfsburg i kvartfinalerne i slutningen af marts.

Tennis. Den spanske stjerne Rafael Nadal er testet positiv for corona. Via Twitter sår veteranen nu tvivl om deltagelse i den kommende tids turneringer, herunder Australian Open, der indledes 17. januar. »Som konsekvens af situationen må jeg genoverveje hele min kalender, og jeg må vurdere mulighederne, alt efter hvordan det går«, meddeler Nadal.

Fodbold. Landsholdsspilleren Jesper Lindstrøms succes i Eintracht Frankfurt, for hvem han har scoret i tre kampe i træk, kan nu også aflæses i de tyske medier. Danskeren er således på ugens hold hos Tysklands største tv-station ARD.

Fodbold. Den tidligere FC Midtjylland-anfører Tim Sparv har på et pressemøde i Helsinki meddelt, at han stopper karrieren. 34-årige Sparv har senest spillet i HJK Helsinki. Tim Sparv har i en årrække været anfører på det finske landshold og brugt sin platform som professionel til blandt andet at gøre opmærksom på problemstillingerne i forbindelse med næste års VM i Qatar.

Fodbold. En corona-tackling har sendt den engelske Premier League-klub Tottenham ud af Conference League-turneringen. Grundet smitte i truppen kunne englænderne ikke stille hold mod franske Rennes i sidste runde af gruppespillet 9. december og Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) disciplinærkomité har nu taberdømt klubben med 0-3 i forbindelse med Rennes-kampen. Dermed går hollandske Vitesse videre til forårets knockoutfase, hvor de skal møde Rapid Wien.

Svømning. Alle tre danske deltagere var i aktion i formiddagens indledende heat ved VM på kortbane i Abu Dhabi. Tobias Brønnum Bjerg svømmede sig videre til semifinalen i 50 meter bryst, da han med 26,71 sek. blev nummer 13 i det indledende heat, hvorimod Emilie Beckmann sluttede stævnet med en 20.-plads i 100 meter butterfly. Julie Kepp Jensen sikrede i går den første danske finaleplads i 50 meter rygcrawl, men hun blev med 24,15 sek. desuden nummer 9 i det indledende heat i 50 meter fri.

Prisuddeling. Den 19-årige tennisspiller Emma Raducanu blev søndag kåret som årets sportspersonlighed i Storbritannien af BBC. US Open-vinderen indledte 2021 som en nobody på verdensranglistens plads nummer 371, men er efter den gigantiske triumf i New York nummer 19. BBC har desuden kåret den irske galopjockey Rachael Blackmore som årets sportsnavn i verden. Rachael Blackmore blev i april den første kvinde til at vinde det prestigefyldte Grand National-løb.

Fodbold. Den 53-årige norske ekslandsholdsspiller Kjetil Rekdal er ansat som ny cheftræner i storklubben Rosenborg, hvor han afløser den pensionerede tidligere danske landstræner Åge Hareide. Rosenborg har haft en skuffende sæson med en 5.-plads i ligaen og er for første gang i 15 år ikke kvalificeret til en af de europæiske turneringer.

Basketball. Coronasmitten har ført til udsættelse af fem kampe i NBA. Topholdet Brooklyn Nets har fået udsat to kampe, mens også Cleveland Cavaliers, Orlando Magic og Philadelphia 76ers også fået udsat en kamp. Der er kun afviklet lidt over en tredjedel af NBA-grundspillet, som består af 82 runder.

Håndbold. Målvogter Sandra Toft blev som den eneste danske spiller udtaget til All Star-holdet ved VM i Spanien. Det udvalgte hold består primær at spillere fra Norge og Frankrig, der mødtes i søndagens finale. Norske Kari Brattset blev kåret til VM’s mest værdifulde spiller (MVP), og hun får følgeskab af landsmændene Henny Reistad på venstre back og Nora Mørk på højre back. Frankrig har Coralie Lassource (venstre fløj), Grace Zaadi (back) og Paulette Foppa (stregspiller) på holdet. Der er desuden blevet plads til spanske Carmen Martin som højre fløj, mens Nathalie Hagman (Sverige) er udtaget som turneringens topscorer.

Håndbold. Efter kvindernes VM-bronze udtrykkes der i Dansk Håndbold Forbund (DHF) stor glæde over