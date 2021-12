Andreas Cornelius scorer to gange og er topscorer i Tyrkiet

Direkte sport i tv Tirsdag 21. december TV2 Sport 6.20/14.50 Svømning: VM på kortbane 20.45 Fodbold: Juventus-­Cagliari TV3 Sport 9.50/12.50 Alpint: World Cup ­ storslalom (k) 14.10/20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Philadelphia-­Washington 4.05 Ishockey: Vegas-­Tampa Bay 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal­-Sunderland TV 2 Sport X 19.00 Fodbold: Villarreal­-Alavés 21.30 Fodbold: Sevilla­-Barcelona 4.00 Basketball: LA Lakers-­Phoenix Vis mere





Fodbold. Andreas Cornelius er inde i en forrygende periode for sin tyrkiske klub. Tirsdag aften scorede han begge målene for Trabzonspor, der vandt 2-1 ude over Altay Ismir. Cornelius har scoret fire mål i de seneste tre kampe og er nu med i alt ni mål delt topscorer i den tyrkiske liga, hvor Trabzonspor med 45 af 54 mulige point er suverænt tophold. Cornelius udlignede fem minutter efter pausen og scorede sejrsmålet i 88. minut. Topscorerværdigheden deler den 28-årige dansker med serberen Aleksandar Pesic fra Fatih Karagümrük og italieneren Stefano Okaka fra Basaksehir.

Fodbold. Tottenham-manager Antonio Conte er stærkt utilfreds med, at Uefa har tildelt Rennes en 3-0-sejr i Conference League-kampen, hvor Tottenham ikke stillede op på grund af coronasmitte i truppen. » For mig, klubben og fansene virker det utroligt, at Uefa ville træffe den beslutning. Det er helt sikkert uretfærdigt. Vi fortjener at spille for at kvalificere os på banen. Jeg er meget skuffet over Uefas beslutning«, siger Conte ifølge Reuters. Afgørelsen betød, at Rennes og Vitesse avancerede fra gruppen, men Conte antyder, at Tottenham agter at appellere beslutningen.

Svømning. Sverige leverede en effektfuld afslutning på kortbane-VM i Abu Dhabi, da Sarah Sjöström vandt 50 meter fri, og Louise Hansson tog sølvet i 100 meter butterfly, indne de sammen med Sofie Hansson og Michelle Coleman lukkede stævnet med en europarekord og endnu en guldmedalje i 4x100 meter medley. I mændenes 1.500 meter fri satte tyskeren Florian Wellbeck stævnets fjerde verdensrekord med 14.06,88 min., hvilket var 1,18 sek. under den seks år gamle tidligere rekord, som italieneren Giorgio Paltrinieri, der blev nummer fire i finalen, var indehaver af. Stævnet satte rekord for kortbane-VM med 28 forskellige nationer på medaljestatistikken, som USA toppede med 30 (9-9-12), mens Sverige blev nummer 5 med 12 (4-5-3).

Tennis. Lige som Rafael Nadal er den schweiziske OL-guldvinder vendt hjem fra en opvisningsturnering i Abu Dhabi med coronasmitte.»Timingen er ikke ideel, eftersom jeg var i gang med forberedelserne til Australian Open, vil jeg tage til Australien, så snart jeg er klar og færdig med isolationen, skriver 24-årige Bencic på Twitter.

Fodbold. Real Betis har forlænget kontrakten med cheftræner Manuel Pellegrini til sommeren 2025. Den 68-årige chilenske med en fortid i blandt andet Real Madrid og Manchester City kom til klubben i 2020 og kvalificerede med en 6.-plads Betis til europæisk deltagelse, og i denne sæson er Betis på 3.-pladsen i La Liga.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) vil ifølge Ritzau ikke sættes i forbindelse med landsholdsspilleren Nadia Nadims private tur til Qatar for nylig, hvor hun sammen med blandt andre David Beckham hyldede frivillige ved en turnering og besøgte et evakueringscenter for afghanske flygtninge. DBU-direktør Jakob Jensen understreger over for Ritzau, at DBU arbejder for forandringer hos VM-værterne, der er under heftig international kritik som følge af et anstrengt forhold til de mest basale menneskerettigheder.

»Vi i DBU er imod, at VM skal være i Qatar. Vi arbejder for at skabe forandringer i Qatar, så migrantarbejderes rettigheder kan blive forbedret, og vi kan konstatere, at forbedringerne er undervejs. Jeg har selv lige været dernede«, siger DBU-bossen og tilføjer: »Jeg har ikke haft mulighed for at snakke med Nadia Nadim, efter hun har været i Qatar. Jeg aner ikke, hvad hun har foretaget sig dernede. Det må I spørge Nadia Nadim om. Hun har ikke været udsendt for DBU«, siger Jakob Jensen.

Skisport. Et noget nær perfekt første gennemløb banede vej for karrierens 72. sejr i den alpine World Cup til Mikaela Shiffrin. I Courchevel i Frankrig udbyggede amerikaneren i storslalomkonkurrencens andet gennemløb sit forspring på 0,74 sekunder til en gevinstmargin på 0,82 sekunder i forhold til dagens næstbedste, Sara Hector fra Sverige. Med sejren overtog Mikaela Shiffrin også den samlede føring i World Cuppen, hvor hun med 670 point topper foran italieneren Sofia Goggia med 635.

Mikaela Shiffrin er nu kun ti sejre fra at tangere sin landsmand Lindsey Vonns rekord på 82 World Cup-gevinster for kvinder. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Fodbold. Endnu en dansk landsholdsspiller er kommet på kontrakt i den bedste engelske række for kvinder. Sanne Troelsgaard har underskrevet en kontrakt på to et halvt år med Reading, der ligger placeret som nummer 8 af rækkens 12 hold. Sanne Troelsgaard har senest spillet fem år i Malmø-klubben Rosengård.

Fodbold. Landsholdsbacken Joakim Mæhle er ukampdygtig som følge af et brud på en tå. Danskeren er derfor ikke i Atalantas trup til Serie A-kampen i aften mod Genoa.

Fodbold. Sten Grytebust forlænger ikke sit lejeophold hos Superligaens bundprop, Vejle Boldklub. I stedet vender målmanden til FC København ved årsskiftet. Det bekræfter keeperens agent, Jim Solbakken, ifølge Ritzau over for tipsbladet.dk.

Fodbold. Den raserende coronapandemi har ført til den første kampudsættelse i midtugerunden i den italienske Serie A. Et udbrud i Salernitana-truppen gør det umuligt at afvikle kampen i aften mod Udinese.

Ishockey. Finalestævnet i den europæiske klubturnering Continental Cup er udskudt til marts. Aalborg Pirates skulle i starten af januar have været vært for stævnet, men ifølge de nuværende coronarestriktioner i Danmark må klubberne ikke have tilskuere på lægterne. Blandt andet derfor er finalestævnet udskudt til 4.-6. marts, skriver Det Internationale Ishockeyforbund.

Fodbold. Premier League-topholdet Manchester City vandt i søndags 4-0 over Newcastle, men det skete uden Jack Grealish og Phil Foden på banen. Duoen var nemlig sat på bænken af manager Pep Guardiola som følge af, at de i sidste uge havde været en tur i byen efter Citys imponerende 7-0-sejr over Leeds. »Jeg lægger rigtig meget mærke til opførslen på og uden for banen omkring juletid. Og når opførslen ikke er i orden, så kommer de ikke til at spille«, siger Guardiola til BBC ifølge Ritzau. »De er nødt til at være fokuserede hele tiden. Trods alle forstyrrelserne i juleperioden og alt, hvad der sker, så er du stadig nødt til at være fokuseret«, siger Pep Guardiola.

Fodbold. Selv om de engelske klubber på et møde mandag valgte ikke at udsætte de traditionsrige julekampe i de fire øverste divisioner, så er holder beslutningen altså ikke coronaen væk. Tirsdag skriver BBC, at syv kampe programsat til 26. december allerede nu er blevet udsat. Der er tale om to kampe i Championship samt fem opgør i League 2.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær, der 1. december blev alvorligt knæskadet og næppe kommer på banen mere i denne sæson, siger i et interview med AC Milans egen tv-kanal, at han trods sin manglende mobilitet træner 6-8 timer dagligt på klubbens træningsanlæg. »Skaden giver mig muligheden for at tænke og muligheden for at arbejde på andre steder på min krop, som jeg ikke har haft muligheden for at arbejde på indtil nu«, siger Simon Kjær.

Håndbold. Yderligere to kampe i mændenes bedste liga er udsat grundet coronasmitte. Efter GOG-Skanderborg er også onsdagens opgør mellem Nordsjælland og TMS Ringsted samt Ribe-Esbjerg mod Lemvig-Thyborøn udsat.

Prisuddeling. Det har været et turbulent år for