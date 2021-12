Cornelius trives ved Sortehavet: »Jeg har aldrig været i en klub, hvor de er mere hjælpsomme, og tingene bliver gjort så effektivt«

Det vakte ikke den store opmærksomhed i de danske medier, da Andreas Cornelius 10. august blev præsenteret som ny angriber i tyrkiske Trabzonspor. Den 28-årige angriber havde godt nok været en del af EM-slutrunden med indhop i de fire første kampe for Danmark og en legendarisk dribletur mod Wales som det blivende indtryk fra hans fod, men på klubplan havde den seneste sæson i Serie A været en skuffelse med kun et enkelt mål for Parma, der endte som nedrykker.

Og eftersom tyrkisk fodbold ikke fylder ret meget i den danske fodboldbevidsthed – og da slet ikke når det handler om klubberne uden for Istanbul-området – blev det kun registreret, at den danske angriber nu var klar til at tørne ud for den femte udenlandske klub i karrieren. Men i Trabzon ved Sortehavskysten godt 1.000 kilometer stik øst for Istanbul fyldte transferen.