Coronaeffekten: To Premier League-kampe på Boxing Day udsættes

Fodbold. Coronasmitten har ramt Premier League, der har udsat flere kampe i den seneste periode. Og nu er to kampe på den traditionsrige Boxing Day, 26. december, blevet udsat. Det drejer sig om Liverpools hjemmekamp mod Leeds, der er ikke kan gennemføres på grund af smitte hos udeholdet. Derudover er også Wolverhamptons hjemmekamp mod Watford udsat, da Watford fortsat er ramt af coronasmitte. Af samme grund er holdets to seneste ligakampe mod Burnley og Crystal Palace blevet udsat. Premier League tilføjer dog, at situationen i Watford ser bedre ud, og man forventer, at holdet kommer i aktion med West Ham 28. december.

Fodbold. Liverpools reservemålmand Caoimhin Kelleher blev den store helt, da han reddede to forsøg fra Leicester i straffesparkskonkurrencen i Liga Cuppen sent onsdag aften. Redningerne betyder, at Liverpool er videre til semifinalen, hvor de skal møde Arsenal, mens Chelsea møder Tottenham i den anden semifinale. Den 23-årige irer havde efter kampen svært ved at beskrive følelsen af at være Liverpools straffesparkshelt. »Jeg kunne mærke en opstemthed i hele min krop«, siger Kelleher til Liverpools hjemmeside, da han bliver spurgt om, hvordan det føles at høre Anfield bryde ud i jubel efter afgørende redninger. »Jeg ved ikke rigtigt, hvad der skete, men det var en fantastisk følelse, da jeg lavede redningerne og hørte publikum«, siger målmanden.

Fodbold. Premier League-kampene Liverpool-Leeds og Wolverhampton-Watford 2. juledag er begge udsat på grund af coronaproblemer, bekræfter klubberne.

Tennis. 34-årige Andy Murray har fået et wildcard til Australian Open i januar. Det bliver første gang i tre år, at den tidligere verdensetter er med i turneringen. »Han er kendt for sin fight, passion og kærlighed til spillet, og jeg er meget glad for at byde ham velkommen tilbage til Melbourne«, siger turneringens direktør, Craig Tiley, ifølge The West Australian. Murray, der er nr. 134 på verdensranglisten, har fem gange været i finalen ved Australian Open, men han har aldrig vundet turneringen.

Fodbold. Det mandlige danske landshold er nr. 9 i verden. Det er status ved udgangen af 2021 ifølge Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) verdensrangliste, der er blevet opdateret torsdag. Det er status quo for holdet siden seneste rangliste i november, hvor Danmark passerede Mexico og avancerede en plads, efter at Kasper Hjulmands tropper havde sikret sig en billet til VM 2022 i Qatar. Belgien topper marginalt ranglisten foran Brasilien, mens Frankrig, England og Argentina følger derefter i den rækkefølge. Det er fjerde år i træk, at Belgien topper verdensranglisten ved årets udgang.

Håndbold. Som følge af coronarestriktionerne er Royal Arena i København blevet tvangslukket af myndighederne. Det betyder, at det mandlige landsholds kamp mod Norge 6. januar i stedet afvikles i Royal Stage i Hillerød. Opgøret afvikles uden tilskuere. Det meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside. Kampen mod Norge er den første af to testkampe forud for EM-slutrunden.

Ishockey. Den forsvarende pokalmester SønderjyskE Ishockey møder Herning Blue Fox i sin semifinale i pokalturneringens Final 4. Det står klart efter en lodtrækning torsdag. I den anden semifinale tager Aalborg Pirates imod lokalrivalen Frederikshavn White Hawks. Final 4-turneringen afvikles 18-19. februar i Aalborg.

Håndbold. Søndag var bagspilleren Kristine Breistøl med til at sikre Norge verdensmesterskabet med en sejr over Frankrig i finalen. Torsdag forlængede hun ifølge en pressemeddelelse sin kontrakt med det danske tophold Team Esbjerg frem til sommeren 2024. Det er to år mere end hendes tidligere kontrakt.

Fodbold. I starten af januar afvikles semifinalerne i den næststørste engelske pokalturnering, Carabao Cup (Liga Cup). I et i forvejen presset program med ligakampe og FA Cup afvikles semifinalerne over to opgør, men det bør ændres, mener to kendte ledere. Tottenhams manager, Antonio Conte, dyster mod italienerens eksklub Chelsea i sine semifinaler. »Hvis jeg bestemte, ville vi måske kun spille én kamp i stedet for to. Især i den nuværende situation. Men vi må respektere reglerne«, siger Conte ifølge Daily Mail. Flere Chelsea-spillere har været ramt af corona, og det går ud over deres fysiske formåen i kampene, at de ikke har kunnet træne i en periode, vurderer Conte. »Denne periode bliver meget hård for os. Der er et alvorligt problem med covid-19, men jeg må forsøge at håndtere det«, siger italieneren. Liverpools manager, Jürgen Klopp, er enig med kollegaen. »Hvis der er to kampe, så spiller vi to kampe. Men det vil være en hjælp, hvis der kun var én«, siger tyskeren ifølge BBC.

Ishockey. Danmark må undvære flere af sine bedste spillere, når holdet til februar for første gang deltager i et vinter-OL. Den amerikanske liga, NHL, meddelte onsdag, at ligaens spillere alligevel ikke får lov til at deltage i vinterlegene i Beijing. Nikolaj Ehlers og Lars Eller begræder over for DR Sporten begge situationen. »Det er en lortesituation for at være helt ærlig. Det gør ondt helt ind i hjertet ikke at kunne få lov til at komme til OL og repræsentere Danmark«, siger Nikolaj Ehlers, der til dagligt spiller i Winnipeg Jets. NHL har på grund af coronasmitte været nødt til at udskyde en lang stribe kampe, og derfor er der alligevel ikke plads til en tre uger lang pause omkring OL i ligaens program.

Fodbold. Den spanske forsvarsspiller Sergio Ramos har ikke fået megen spilletid for Paris Saint-Germain (PSG) siden sit skifte fra Real Madrid. Han blev dog onsdag sendt på banen fra starten af anden halvleg i udekampen mod Lorient, der ligger i den tunge ende af den bedste franske liga. Det var hans kun tredje kamp for PSG, men fire minutter før tid blev Ramos udvist efter at fået sit andet gule kort i kampen, som endte 1-1.

Karim Benzema har igen scoret for Real Madrid, der holder jul på en meget klar førsteplads i La Liga. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Fodbold. Karim Benzema har været flyvende i 2021, og onsdag aften sluttede han året med stil. Den franske angriber scorede to gange, da Real Madrid lukkede sit fodboldår med en 2-1-sejr over Athletic Bilbao, og den ene træffer var lidt af en perle. Den faldt allerede i fjerde minut, da Toni Kroos lagde bolden til rette for ham helt ude i hjørnet af feltet, og med et formidabelt træf krøllede han bolden modsatte side af målet. Med onsdagens scoringer har Benzema nettet 15 gange i denne La Liga-sæson og er topscorer i ligaen. Opgøret var hæsblæsende og tempofyldt i første halvleg og lidt mere roligt i anden halvleg. Med sejren har Real Madrid 46 point på førstepladsen. Det er otte flere end Sevilla, der på andenpladsen har en kamp i hånden.