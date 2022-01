Både Tottenham og Manchester City scorer sejrsmål i overtiden

Direkte sport i tv Lørdag 1. januar TV 2 Sport 00.30 Basketball: Milwaukee-N. Orleans TV3+ 13.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 16.00 Fodbold: Watford-Tottenham TV3 Sport 13.30+20.30 Dart: VM 01.05 Ishockey: Minnesota-St. Louis 04.35 Ishockey: Los Angeles-Philadelphia TV3 Max 13.30 Fodbold: Sheffield U-Middlesboro 18.30 Fodbold: Crystal Palace-West Ham TV 2 Sport X 07.30 Tennis: Serbien-Norge 00.00 Tennis: Canada-USA Vis mere





Fodbold. Watford var få minutter fra at holde nullet for første gang i denne sæson, men i overtiden fik Davinson Sanchez headet et indlæg fra Son-Heung Min i mål, så Tottenham vandt 1-0. Pierre-Emile Højbjerg havde en af Tottenhams mange afslutninger, da han flugtede en returbold fra forsvaret lige over mål, og Watford-målmanden Daniel Bachmann leverede en pragtredning på en medløbsflugter fra Son Heung-Min. Kampen var afbrudt i otte minutter, mens de tililende læger fra begge hold behandlede en tilskuer på tribunen, hvorefter Tottenham sikrede den femte sejr i de seneste otte ligakampe, der har været uden nederlag. Watford er den eneste klub i Premier League, der endnu ikke har holdt nullet i en kamp i denne sæson.

