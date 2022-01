Coronaramte Liverpool beder om udsættelse af pokalsemifinale

Fodbold. Liverpool har sendt en anmodning til EFL, der står bag ligacup-turneringen Carabao Cup, om at få udsat torsdagens semifinale mod Arsenal, fordi klubben er ramt af udbredt coronasmitte. Alisson, Joel Matip og Roberto Firmino er testet positive, men samtidi er Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita optaget af Africa Cup of Nations me dderes respektive landshold. »Der er ikke udsigt til, at den nuværende situation forbedres forud for torsdagens kamp, og med potentialet, for at den forværres, anser klubben det for både fornuftigt og rimeligt at bede om, at kampen bliver udskudt«, skriver Liverpool.

Fodbold. Chelseamanager Thomas Tuchel havde vraget Romelu Lukaku til weekendens kamp mod Liverpool, men den belgiske angriber har undskyldt sine udtalelser i et interview med Sky Italia og er derfor blevet taget til nåde. »Romelu har sagt undskyld, og jeg har accepteret det. Vi har fået renset luften og er kommet videre«, siger Thomas Tuchel på et pressemøde forud for Chelseas ligapokalsemifinale mod Tottenham.