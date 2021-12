FC Midtjylland udlejer sin målmand til Premier Leagues danskerklub

Direkte sport i tv Fredag 31. december TV3 Sport 12.45 Langrend: WC, samlet start (m) 13.50 Skihop: Firebakketurneringen, kvalifikation 15.15 Langrend: W C, samlet start (k) 19.00 Ishockey: Ottawa-Pittsburgh 01.05 Ishockey: Tampa Bay-NY Rangers TV 2 Sport X 16.15 Fodbold: Valencia-Espanyol 19.00 Basketball: Boston-Phoenix

Fodbold. I en alder af 31 år vender Jonas Lössl tilbage til Premier League, hvor han tidligere har spillet 69 kampe for Huddersfield. Nu er det Brentford, der har lejet målmanden af FC Midtjylland for det kommende halve år, fordi to af klubbens tre målmænd, David Raya og Álvaro Fernández, er skadede. Det efterlader Elias Olafsson som førstemålmand i FC Midtjylland, der netopo har forlænget kontrakten med den 21-årige islænding til 2026. Jonas Lössl tiltræder i Brentford 1. januar og kan spille, når han internationale tilladelse er klar. »Jonas er en god målmand, der kommer med en masse erfaring. Han passer til kriterierne for, hvad vi ønsker af en målmand med fødderne og i hans straffesparksfelt«, siger Brentfords danske manager, Thomas Frank, til klubbens hjemmeside.