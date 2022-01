Djokovic deltog i event med børn og unge efter positiv test

Tennis. Serberen Novak Djokovic, der i øjeblikket er sat i isolation på et såkaldt coronahotel i Australien, kan meget vel stå med et forklaringsproblem. Djokovic kæmper via sine advokater om at få lov til at deltage i Australian Open. Lørdag kom det i retsdokumenter frem, at Djokovic blev testet positiv for coronavirus 16. december og derfor fik dispensation fra at blive vaccineret, som det ellers er påkrævet for at rejse ind i Australien. Nu viser det sig ifølge Ritzau så også, at Djokovic dagen efter den positive test deltog i et indendørs arrangement med unge tennisspillere i den serbiske hovedstad Beograd. Det fremgår af opslag på Beograds tennisforbunds facebook-side. På ingen af billederne bærer Djokovic maske.

Fodbold. FC Barcelona-stjernen Gerard Pique har i et forsøg på at irettesætte en journalist afsløret sin løn.