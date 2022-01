Sverige knuser Norge med vanvittigt EM-comeback og sejrsmål 11 sekunder før tid

Håndbold. Sverige leverede et fuldstændig vanvittigt comeback og stjal med en scoring på straffekast 11 sekunder før tid semifinalepladsen fra Norge ved mændenes EM-slutrunde. 21-årige Valter Chrintz fra Füchse Berlin blev den helt store svenske helt med sejrsmålet til 24-23, der fuldendte kampens exceptionelle forvandling efter Sandor Sagosen med 6 minutter tilbage havde bragt Norge foran 23-19. Efter at have misbrugt chancer på stribe og blandt andet tre straffekast lykkedes det så endelig Sverige at score fem gange i træk. Sagosen brændte med 1.07 min. tilbage og efter udligningen var det også Sagosen, der sendte kampens sidste afslutning over mål. Norge havde ført 14-8 lige inden pausen, og selv om Sverige kom tæt på ved 17-18 trak Norge, der kunne nøjes med uafgjort, fra igen. Spanien er dermed gruppevinder med Sverige på andenpladsen, inden Danmark og Frankrig onsdag spiller om førstepladsen i den anden mellemrunde-gruppe.