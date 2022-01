Andreas Skov Olsen skifter fra Bologna til Club Brugge

Fodbold. Landsholdsspilleren Andreas Skov Olsen skifter fra italienske Bologna til Club Brugge i Belgien, hvor han har indgået en kontrakt til 2026. Den 22-årige tidligere Superligatopscorer har scoret 6 gange i 15 landskampe, men i Serie A er det kun blevet til 3 scoringer siden skiftet fra C Nordsjælland i 2019. Club Brugge er 9 point efter på andenpladsen i den belgiske liga efter torsdag aften at have spillet 0-0 mod topholdet Union Saint-Gilloise.

Fodbold. FC København har solgt den 18-årige angriber Rasmus Højlund til østrigske Sturm Graz. Højlund har scoret 5 gange i sine 31 kampe for FCK.

Cykling. I en tæt duel med den spanske superstjerne Alejandro Valverde (Movistar) vandt den 30-årige belgier Tim Wellens (Lotto Soudal) det 159 km lange Trofeo Serra de Tramontana på Mallorca, da en gruppe på syv ryttere nåede samlet til mål. Valverde forsøgte at presse sig inden om belgieren på de sidste meter og rakte protesterende den ene arm i vejret, da han passerede stregen, tilsyneladende fordi han mente, at Wellens havde optrådt ureglementeret, men juryen fandt ingen anledning til at skride ind. For belgieren var det den første sejr, siden han for et år siden vandt Etoile de Bessèges.