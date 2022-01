Dansker bliver matchvinder for Belgiens sensationelle tophold

Fodbold. Danske Casper Nielsen og klubben Royale Union Saint-Gilloise fortsætter med at stjæle overskrifterne i den bedste belgiske række. Søndag slog oprykkerne storklubben Anderlecht med 1-0 på den danske midtbanespillers langskud efter ti minutter. Det var den tidligere Esbjerg- og OB-spillers femte ligamål i denne sæson. Royale Union Saint-Gilloise har slået et stort hul i toppen af ligaen efter 25 spillerunder og fører med 12 point ned til Club Brugge.

Fodbold. Endnu en bærende kraft har forladt superligaklubben Brøndby. Efter topscorer Mikael Uhres skifte til Philadelphia Union i USA er det den 20-årige Morten Frendrup, der har fået en ny klub. Midtbanemanden skifter til den italienske til Serie A-klub Genoa på en kontrakt af ukendt længde. »Dette skifte er en kæmpe mulighed for Morten, som vi ikke vil stå i vejen for. Hverken vi eller Morten var i markedet for et skifte her og nu«, siger Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen og tilføjer: