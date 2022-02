Der bliver ikke uddelt pokaler for store millionsalg. Bare spørg i nu kriseramte FC Nordsjælland

FC Nordsjælland er ikke til at genkende, nu store navne som Kamaldeen, Skov Olsen og Damsgaard ikke bærer den røde trøje. Det samme er tilfældet for FC Midtjylland, der på syv dage har mistet point i to Superliga-kampe og lidt en Europa-Exit.