Prisbelønnet canadier revser dansk organisation: »Det er på tide, de danske skatteydere beder om det, de betaler for«

Declan Hill retter hård kritik mod Play the Game og dens internationale chef, Jens Sejer Andersen, for manglende fremskridt i kampen for integritet i sportens verden. »Det er på tide, de danske skatteydere beder om det, de betaler for«, siger den canadiske akademiker, som organisationen selv har hædret. »Det er et infamt angreb på min troværdighed«, lyder svaret.