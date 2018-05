Berygtet træner truer Ruslands comeback til atletikverdenen

FAKTA

DEN RUSSISKE DOPINGSKANDALE

3. december 2014

I en dokumentar fra den tyske tv-station ARD anklages russisk sport for omfattende korruption og for at dække over positive dopingprøver. Dokumentationen blev bygget på hemmelige vidneudsagn og optagelser.

16.december 2014

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) nedsætter en kommission, der skal undersøge anklagerne.

16. september 2015

Wada udsender varsling om, at stoffet meldonium fra 1. januar 2016 sættes på listen over forbudte stoffer på grund af en præstationsfremmende effekt og stort forbrug blandt især østeuropæiske sportsudøvere.

4. november 2015

Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) tidligere præsident, Lamine Diack, anklages for mod betaling at have dækket over positive dopingprøver.

9. november 2015

Wada fremlægger sin rapport om doping i russisk atletik, og konklusionen beskriver systematisk og statsstøttet doping.

13. november 2015

IAAF udelukker Det Russiske Atletikforbund (Araf) fra al international konkurrence med øjeblikkelig virkning.

15. februar 2016

Tidligere administrerende direktør i Det Russiske Antidopingagentur (Rusada), Nikita Kamayev, bliver fundet død. En uge senere bliver det kendt, at han var ved at skrive en bog om russisk doping.

7. marts 2016

Den russiske tennisstjerne Maria Sharapova oplyser, at hun er testet positiv for meldonium.

12. maj 2016

Den tidligere chef for Ruslands antidopinglaboratorium, Grigory Rodchenkov, går i eksil i USA. Han afslører bl.a. omfattende russisk doping ved vinter-OL i Sotji.

8. juni 2016

Maria Sharapova idømmes en to års karantæne for brug af doping.

17. juni 2016

IAAF beslutter, at Rusland fortsat skal være udelukket fra international atletik.

5. december 2017

Den Internationale Olympiske Komite (IOC) meddeler, at Rusland bliver udelukket fra vinter-OL i Pyeongchang, men at nogle russiske atleter kan stille op under det olympiske flag, hvis de er dokumenteret 'rene'.

26. februar 2018

Wada oplyser, at Rusada fortsat ikke arbejder i overensstemmelse med agenturets World Anti-Doping Code.

28. februar 2018

IOC meddeler, at Ruslands karantæne er ophævet, efter de resterende test af russiske atleter ved vinter-OL ikke har ført til flere dopingsager end de to positive prøver under legene i Sydkorea.

30. april 2018

Fra Rusland kommer der oplysninger om, at flere af landets bedste kapgængere er set træne i Kirgisistan hos den udelukkede træner Viktor Chegin.

(Kilder: Wada, Reuters, dpa, AFP)

