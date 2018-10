Atletikforbund vender bøtten: Potentialet i Danmarks mange tusind løbere skal udnyttes bedre Dansk Atletik Forbund forbereder en anden struktur, der skal imødekomme den voksende udholdenhedsidræt.

De ses overalt, både tidligt og sent på dagen. Løberne, der drøner op og ned ad veje, stier og fortove. Eller deltager i de mange store fællesarrangementer, hvor løb er det samlende punkt eller en del af en konkurrence.



De fleste rører sig på et behersket niveau for at få noget motion, Men der er også mange meget flittige løbere, som har eller får ambitioner om at deltage i større konkurrencer, og det potentiale bliver ikke i tilstrækkelig grad udnyttet.



Det mener i hvert fald Dansk Atletik Forbund (DAF), som i forbindelse med sin ansøgning til Team Danmark for den næste toårige støtteperiode lægger op til en ny struktur, som blandt andet kan imødekomme ønsker hos løberne og ikke kun skal omfatte de potentielt aktive inden for atletikverdenen.



Behov for ny tankegang

»Udholdenhedsidræt er Danmarks største idræt, og vi skal blive bedre til at udnytte løbepotentialet. Løbeverdenen er kæmpestor, og vi ønsker at skabe en satsning på tværs af idrætsverdenen«, siger DAF-direktør Jakob Larsen.



»Hidtil har vi sidestillet alle vores discipliner, men nu vil vi skabe to spor at arbejde efter. Det ene bliver udholdenhedsidræt, og det andet bliver de teknisk-eksplosive discipliner. Det er et skridt hen mod en ny tankegang«.



Den omfatter blandt andet initiativet EnduranceDenmark, der skal tænke og brande især langdistanceløb på nye måder. En idé, som DAF’s elitechef, Bo Overgaard, håber meget på.



»EnduranceDenmark handler blandt andet om at undersøge mulighederne for at gå på tværs af de forbund, som har dygtige løbere, og her taler vi om orienteringsløbere, løbere fra triatlonmiljøet og løbere fra vores atletikklubber«, siger Bo Overgaard til forbundets hjemmeside.



»En vigtig del af det samlede projekt er, at vi får et tæt samarbejde med universiteter, kommuner og øvrige kommercielle partnere. Kort sagt skal projektet være med til at brande løb på nye måder og meget gerne med den effekt, at vi kan generere flere ressourcer til vores langsigtede satsning på løbesporten«.



Ændring af resultatkrav

Ud over satsningen på løbesporten vil DAF i fremtiden forsøge i højere grad at få præciseret målene for gruppen af eliteatleter.



»I vores nye struktur skal det også handle meget om kontakten med atleterne. Vi skal tæt på hinanden og have en afklaring i forhold til det, der skal være et fælles projekt. Det synes jeg, der kommer meget ud af«, siger Bo Overgaard til hjemmesiden.

»Ansøgningen til Team Danmark lægger rammen for de næste to års arbejde, men den nye struktur rækker naturligvis længere. Vi taler 2024 og 2028, og her er det min opgave at sætte rammen og få lavet en model, så vi også kan tro på, at vi i fremtiden kan opnå sportslig succes«.

Sidstnævnte har for DAF i mange år været målt i antallet af finalepladser og medaljer ved de store internationale mesterskaber. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være i de kommende år.



»I fremtiden skulle vi gerne være mindre afhængige af de rent sportslige resultatmål. Vi er internationalt set en lille atletiknation, og vi skal være det skib i havnen, der kan navigere hurtigere og bedre end vores konkurrenter. Vi skal gøre det anderledes end Tyskland, USA og Storbritannien, for vi har ikke de samme ressourcer«.