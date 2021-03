Doping: Grotesk russisk svindel holder nationens atleter uden for døren

Siden 2015 har russisk elitesport og især russisk atletik ligget i krig med førende internationale sportsorganisationer, og nationens stribe af skandaler på dopingfronten har senest medført, at der ikke kommer russiske atleter til atletikkens inde-EM, der fredag til søndag afvikles i den polske by Torun.

Det russiske atletikforbund (Rusaf) har meddelt, at det ikke kan nå at få et nyt antidopingprogram godkendt, og at det er årsagen til russernes fravær, men egentlig er det omstændighederne omkring højdespringeren Danil Lysenkos dopingsag, der har udløst den aktuelle situation i det problematiske forhold mellem det internationale atletikforbund, World Athletics, og Rusaf.