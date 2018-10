Konflikt: Viktor Axelsen forbereder sig på at gå solo Badmintonforbundet og elitespillerne har svært ved at finde en aftale, som begge parter kan acceptere.

30. november udløber aftalen mellem Badminton Danmark og forbundets elitespillere, og der er endnu ikke fundet en løsning i sagen.

Badminton Danmark opsagde aftalen i begyndelsen af september, efter at forbundet og spillerne ikke kunne blive enige om vilkårene for spillernes kommercielle rettigheder.

Eksverdensmester Viktor Axelsen er således blandt de spillere, der ikke ved, om han kan fortsætte på forbundstræningen i Brøndby fra december.

Måske nyt træningscenter

»Vi kan ikke leve med, at vi ikke ved, hvad vores fremtid bringer, så personligt er jeg nødt til at forberede mig på alle mulige scenarier«, siger han til DR Sporten.

Den 24-årige dansker ejer et nedlagt autoværksted i København, som han overvejer at lave om til et træningscenter med eget team.

Viktor Axelsen erkender, at konflikten er et irritationsmoment, men han er samtidig afklaret med, at et brud med badmintonforbundet er et realistisk scenarie.

Alvorlige konsekvenser

»I sidste ende er det min karriere og mine beslutninger, og så tager jeg den kritik, som kommer af det. Jeg gør det for at blive den bedste version af mig selv – jeg gør det ikke for andres skyld«, siger han.

Hvis det kommer til et brud med forbundet, kan det i sidste ende betyde, at Viktor Axelsen ikke kan spille med ved VM og OL.

Han vandt sidste år VM-guld i Glasgow, og året forinden hentede han bronze ved OL i Rio.

Viktor Axelsen blev tilbage i 2010 ungdomsverdensmester, og han vandt sin første VM-medalje på seniorplan i 2014, da VM blev afholdt i Ballerup. Dengang blev det til bronze.

Ritzau