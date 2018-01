Veteran får forrygende start på WorldTour efter skuffende sæson sidste år Den 35-årige tysker André Greipel er tilbage i vinderollen på 1. etape i Tour Down Under.

Med nøjagtig de fem samme hovedpersoner som i søndagens optaktsgadeløb i Adelaide, men i en anden rækkefølge sluttede årets første dyst om WorldTour-point på den 145 km lange 1. etape i Tour Down Under fra Port Adelaide til Lyndoch i den ventede massespurt.

Og den tyske veteran André Greipel (Lotto Soudal) kunne i den årle morgenstund dansk tid skifte rollen som velmenende gratulant ud med den langt mere attraktive som tiljublet sejrherre, da han susede først over stregen fulgt af australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) og den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der denne gang satte sin eksplosive finish ind en anelse for sent og ikke kunne gentage bedriften fra to døgn tidligere..

På de to følgende pladser kom ligesom i søndags den italienske OL-guldvinder i omnium Elia Viviani (Quick-Step Floors) og dennes landsmand Simone Consonni (UAT Team Emirates).

Valgte hver sin side af vejen

Bortset fra at nordmanden Daniel Hoelgaard (FDJ) i den sidste kurve før mål kom for langt ud mod barrieren og styrtede, formede finalen sig overraskende udramatisk i betragtning af, at det var nogle af verdens skrappeste sprintere, der var involveret.

Det skyldtes først og fremmest, at de valgte at fordele sig over hele vejens bredde. Ewan satsede i højre side, Viviani i venstre, og det gav rigelig plads til, at Greipel kunne skyde frem i midten og sejre ret overbevisende, mens Sagan måtte nøjes med at være lige ved at passere Ewan.

Det var André Greipels 17. etapegevinst i Tour Down Under, som han også vandt sammenlagt i 2008 og 2010, da ruten var væsentligt mere sprinterbetonet end i dag.

Fin start efter et skuffende 2017

Arrangørerne har udfoldet store bestræbelser på at få den 35-årige tysker med i løbet igen, fordi der er tale om 20 års jubilæumsudgave, og efter at hans senest foregående sejr i Tour Down Under daterer sig tilbage til 2014, må det siges at have været anstrengelserne værd.

Greipel kan så håbe på, at dagens triumf var optakten til en mere vellykket sæson, end han oplevede sidste år. Ganske vist vandt han i 2017 ligeledes sin første start, da han lagde ud med endags løbene på Mallorca, men i alt blev det kun til fem gevinster, hvilket er et beskedent antal for en mand af Greipels kaliber.

Mest smertefuldt var det utvivlsomt, at tyskeren for første gang i syv år måtte trække sig tilbage fra Tour de France uden en sejr, hvor han de foregående seks sæsoner var noteret for i alt 11.

Sidste udbryder hentet 10 km før mål

Næsten straks efter starten etableredes dagens lange udbrud, som bestod af den 22-årige sydafrikanske debutant Nickolas Dlamini (Dimension Data), den 10 år ældre australier William Clarke (EF Education First) og dennes landsmand Scott Bowden på 22, der til daglig repræsenterer 3. divisionsmandskabet Bennelong SwissWellness, men i den aktuelle opgave kører for det australske landshold.

Mens Bowden måtte slippe på nedkørslen efter dagens eneste bjergspurt, som vandtes af Dlamini, fortsatte de to andre ufortrødent.

Det stod imidlertid rimelig klart, hvor det bar hen, da to tempospecialister som Mitchelton-Scotts australier Damien Howson og Bora-hansgrohes polak Maciej Bodnar skiftedes til at føre i front for feltet, og støt og roligt mindskedes udbrydernes forspring.