Corts turbo tordner lidt for sent, men skaffer den 9. top-10 placering Alexander Kristoff vandt sidste etape i Tour of Oman, hvor Astana besatte de to første pladser sammenlagt.

For niende gang i 11 starteri denne sæson var Magnus Cort at finde med helt fremme, hvor afgørelsen skulle træffes, da Tour of Oman i dag sluttede med 135 km fra Al Mouj Muscat til Matrah Cornich i sultanatets hovedstad.

Desværre for den 25-årige dansker førte anstrengelserne ikke til den anden sejr, men udvidede den efterhånden svulmende samling af top-10 placeringer til 9, hvilket understreger, at han har formået at markere sig som en af de skrappeste afsluttere i de felter, han hidtil har befundet sig i.

Cort fik i spurten skruet en anelse for sent op for turboen og nåede lige netop ikke at fange tre rivaler foran sig, hvoraf den norske europamester Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) var den hurtigste foran franskmanden Bryan Coquard (Vital Concept) og italieneren Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), mens danskeren på fjerdepladsen måtte nøjes med at være meget tæt på.

Kollektiv succes for Astana

Overordnet kan Magnus Cort imidlertid se tilbage på det arabiske eventyr med stor tilfredshed – ikke kun fordi han selv drager nordpå med en etapegevinst, men fordi hele Astana-kollektivet fungerede suverænt og ligesom i andre begivenheder gav indtryk af at være uhyre velforberedt.

I Oman gav det sig maksimalt udslag med kasakheren Alexey Lutsenko og colombianeren Miguel Angel Lopez på de to første pladser sammenlagt, Lopez vandt ungdomskonkurrencen, og det blev ligeledes til samlet sejr blandt firmaholdene.

Truppen har på de seks dage bidraget med tre gevinster til den sejrskonto, der nu er oppe på 5, hvilket kun overgås af Quick-Step Floors med 10, Mitchelton-Scott med 8 samt Team Sky og Trek-Segafredo med hver 6.

Og så fremhæves det bemærkelsesværdige ved holdets start af, at det sidste år på samme tid endnu ikke var lykkedes at hjemføre den første sejr i en sæson, hvor totalen nåede op på 19.

Første sejr til Alexander Kristoff

For den 30-årige Alexander Kristoff kom dagens triumf som lidt af en befrielse, efter at det hidtil både i Dubai Tour og på de foregående etaper i Tour of Oman har knebet med at få tingene til at fungere optimalt i nordmandens nye omgivelser hos UAE Team Emirates.

Alexander Kristoff kom til Oman med syv etapesejre fra tidligere udgaver af løbet i bagagen heraf de tre fra sidste år, og han topper dermed vinderlisten.

Til gengæld havde han intet fået ud af sidste uges besøg i Dubai Tour, hvor han måtte tage til takke med fire top-10 plsaceringer og en samlet syvendeplads.

Nordmanden har som altid forårsklassikerne som sit første store mål, men lidt overraskende springer han i denne sæson den kommende åbningsweekend i Belgien med Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Bruxelles-Kuurne over for i stedet at satse på WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour, som indledes på onsdag.

Fem mand i dagens lange udbrud

Deltagerne i dagens lange udbrud vidste, hvad de gik ind til, eftersom de alle tidligere havde været i offensiven i Tour of Oman uden at få det maksimale udbytte af anstrengelserne.

De fem, der fandt sammen kort efter starten, var franskmanden Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), belgierne Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen) og Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert), hollænderen Pim Ligthart (Roompot) og argentineren Fabricio Ferrari (Caja Rural).