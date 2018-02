Storslået jubeldag: Eventyrlige danske klassikertriumfer hos både mænd og kvinder Michael Valgren og Christina Siggaard slog begge sejrrigt til på murene og brostenene i Omloop Het Nieuwsblad.

Dansk cykelsport oplevede en exceptionel og bragende jubeldag på den store globale scene, da klassikersæsonen indledtes på de belgiske mure og brosten med det traditionsrige Omloop Het Nieuwsblad, hvor den mandlige internationale elite dystede i WorldTour-sammenhæng og den kvindelige på niveauet lige under.

Efter et ufatteligt storslået og berusende eventyrligt hændelsesforløb mundede strabadserne ud i dansk triumf i begge kategorier.

Nogle timer efter at 23-årige Christina Siggaard fra Bjarne Riis’ og Lars Seiers Team Virtu med en uimodståelig finish havde spurtet sig til et af den hjemlige kvindecyklings fornemste resultater nogen sinde, fuldendte Michael Valgren (Astana) nemlig en kraftfuld solosatsning på de sidste knap 2 km med at slide sig først over stregen i Meerbeke 12 sekunder foran de nærmeste forfølgere.

Græd af glæde og måtte trøstes af holdkammerat

Efter at de to landsmænd hver for sig var blevet hyldet sammen med deres respektive nærmeste rivaler, optrådte de også storsmilende og lykkelige i en fælles podieseance, for den belgiske arrangørorganisation Flanders Classics havde på forhånd bebudet, at kvinderne skulle fejres i samme forløb som mændene, men at to danskere skulle blive hovedpersonerne, havde vist de færreste forestillet sig.

Foto: Yorick Jansens/Ritzau Scanpix Christine Siggaard jubler over sin imponerende spurtsejr i Omloop het Nieuwsblad.

Mens det i nogen tid har ligget i luften, at Michael Valgren skulle være i stand til en præstation af denne karakter, kom det uventet, at den tidligere bronzevinder fra junior VM – 2011 på hjemmebane i Danmark – Christina Siggaard allerede nu ville formå at hævde sig så fornemt i det skrappe serlskab.

Og det sås da også på den unge danskers reaktion, umiddelbart efter at den formidable bedrift var en kendsgerning, at hun selv dårligt fattede, hvad der var sket.

Grædende af glæde måtte hun på det nærmeste trøstes af landsmanden og holdkammeraten Louise Norman Hansen, men tårerne var væk og smilet fremme, da hun sammen med Michael Valgren var centrum i det gigantiske shows finaleakt.

Valgren indfriede forventningerne

Valgren var på forhånd tillagt gode chancer for at markere sig i Omloop Het Volk på et homogent Astana-mandskab uden nogen åbenlys kaptajn, men med en tillidsvækkende baggrund i den kollektive styrke, det kasakhiske mandskab har lagt for dagen i sæsonens hidtidige udfordringer.

Da den afgørende offensiv etableredes på Muren i Gerardsbergen med godt 15 km til mål, formåede tre Astana-ryttere da også at kæmpe sig med i den frontgruppe på 12 mand, der dannedes på initiativ af belgieren Sep Vanmarcke (EF Education First).

Foruden Valgren var det italieneren Oscar Gatto og den formstærke kasakher og nylige vinder af Tour of Oman Alexey Lutsenko, men med var også ud over Vanmarcke fremtrædende klassikerspecialister som de seneste to års belgiske sejrherre Greg Van Avermaet (BMC) og dennes landsmand Oliver Naesen (AG2R) samt italienerne Daniel Oss (Bora-hansgrohe) og Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Greb effektfuldt ud efter lykken

Forspringet til et større forfølgerfelt blev aldrig på meget mere end et halvt minut og svandt til sidst fuldstændig ind, men inden havde Michael Valgren på effektfuld vis grebet ud efter lykken.

Umiddelbart efter, at Sep Vanmarcke havde forsøgt sig med 2 km tilbage, angreb den 26-årige dansker kontra, og inden nogen af hans tidligere følgesvende kunne besinde sig til at gå efter, havde han slået det afgørende hul.

Den maksimale kraftanstrengelse skabte så stor et forspring, at han på de sidste meter frem mod stregen i fulde drag kunne nyde det, der står som karrierens foreløbige klimaks.

12 sekunder bag ham lykkedes det lige netop polakken Lukasz Wiesnowski (Team Sky) og Sep Vanmarcke at holde fast i de to andre podiepladser, inden forfølgerne kom bragende anført af belgierne Jasper Stuyven (Trek Segafredo), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) og Edward Theuns (Team Sunweb.

Drømmer om godt resultat også i Flandern Rundt

»Nu drømmer jeg da om at kunne lave et godt resultat også i Flandern Rundt«, sagde Michael Valgren i det officielle tv-interview umiddelbart efter målpassagen.

»Det er blot anden sæson, jeg kører disse løb, og det gav mig blod på tanden, at jeg sidste år kunne blive nr. 11 i Flandern Rundt i mit første forsøg«.

»Foreløbig er jeg jublende glad for dette resultat. Med tre mand i udbruddet var det klart, at vi skulle forsøge noget, og eftersom Gatto og Lutsenko er hurtigere end mig, var det mest oplagt, at jeg prøvede. Jeg så, at der blev tøvet i gruppen, da jeg angreb, og så var det bare at give fuld gas. Og at det skulle lykkes er helt fantastisk«.

Den første triumf i udlandet

Det er Michael Valgrens første triumf i udlandet, siden han i 2014 blev professionel på Tinkoff-Saxo.

Inden havde han blandt andet to år i træk vundet U23-udgaven af Liège-Bastogne-Liège, og i tiden som pengerytter har han ved flere lejligheder – og ikke mindst med andenpladsen i Amstel Gold Race i 2016 – leveret åbenlyse beviser på sine kvaliteter.